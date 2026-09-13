जसप्रीत बुमराह ने टी20 क्रिकेट में लंबे समय के बाद वापसी की। अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 इंटरनेशनल में लौटते ही उन्होंने कमाल किया और अपने पहले ओवर में ही विकेट झटका। उन्होंने अफगानिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज रहमनुल्लाह गुरबाज को शून्य पर पवेलियन भेजा। यह बुमराह का टी20 में 350वां विकेट था।

उन्होंने इसी के साथ भुवनेश्वर कुमार और युजवेंद्र चहल के क्लब में एंट्री कर ली है। भारतीय गेंदबाजों की बात करें तो बुमराह सिर्फ तीसरे ऐसे भारतीय रहे हैं जिन्होंने टी20 क्रिकेट में 350 विकेट पूरे किए। बुमराह ने अपने 284वें टी20 मुकाबले की 281वीं पारी में 350 विकेट झटके। बुमराह आईपीएल के बाद अब टी20 क्रिकेट में लौटे हैं और आईपीएल 2026 में उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था।

अफगानिस्तान के खिलाफ नई दिल्ली में पहले टी20 में उन्होंने वापसी की और 5 वाइड से शुरुआत की। उसके बाद ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने रहमनुल्लाह गुरबाज को 0 पर पवेलियन भेज दिया। बुमराह को इसके बाद हालांकि कोई विकेट नहीं मिला और वह महंगे भी साबित हुए। इसके बाद उन्होंने फिर किफायती गेंदबाजी की। उन्होंने 4 ओवर में 26 रन देते हुए 1 विकेट लिया।

भारत के लिए टी20 में 350 विकेट लेने वाले गेंदबाज

युजवेंद्र चहल: 396 विकेट (343 मैच)

396 विकेट (343 मैच) भुवनेश्वर कुमार: 363 विकेट (332 मैच)

363 विकेट (332 मैच) जसप्रीत बुमराह: 350 विकेट (284 मैच)*

जसप्रीत बुमराह का कैसा रहा टी20 करियर

जसप्रीत बुमराह का टी20 इंटरनेशनल रिकॉर्ड देखें तो यह उनका 96वां मैच है। उन्होंने अब तक 122 विकेट टी20 इंटरनेशनल में झटके हैं। वहीं टी20 क्रिकेट में ओवरऑल उनके नाम 350 विकेट दर्ज हुए हैं। इसमें बुमराह के 158 मैचों में 187 आईपीएल विकेट भी शामिल हैं। वह लगातार 2013 से मुंबई इंडियंस का हिस्सा हैं। इसके अलावा चैंपियंस लीग टी20 में उन्होंने 3 मैचों में तीन विकेट झटके हैं।

वैभव सूर्यवंशी बाहर, संजू-अभिषेक ओपनर; अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 के लिए भारत की प्लेइंग 11

अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 के लिए भारत की प्लेइंग 11 में 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को जगह नहीं मिली है। वहीं संजू सैमसन की टीम में बतौर ओपनर वापसी हुई है। अभिषेक और संजू पारी की शुरुआत करते नजर आएंगे। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर