अफगानिस्तान के खिलाफ नई दिल्ली में 3 मैचों की टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान मंगलवार (1 सितंबर) को हो गया। श्रेयस अय्यर की अगुआई वाली टीम में संजू सैमसन की वापसी हुई। हार्दिक पंड्या को नहीं चुना गया है। उनकी फिटनेस पर भी कोई अपडेट नहीं दिया गया है। भारतीय टीम में 4 खिलाड़ी ऐसे हैं, जो फिट होने पर ही उपलब्ध होंगे। ये खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, नितीश कुमार रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर हैं।
संजू सैमसन को आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के बाद जिम्बाब्वे दौरे से ड्रॉप कर दिया गया था। उनकी जगह प्रभसिमरन सिंह को चुना गया था, जो टीम से बाहर हो गए हैं। इसके अलावा रिंकू सिंह भी टीम से बाहर हैं। वह भी जिम्बाब्वे दौरे पर टीम का हिस्सा थे। खराब फॉर्म के बाद भी अक्षर पटेल टीम में बरकरार हैं। चोट से उबरने के बाद वरुण चक्रवर्ती की भी वापसी हुई है।
अभिषेक शर्मा पर दबाव
संजू की वापसी के बाद अभिषेक शर्मा पर अच्छे प्रदर्शन का दबाव होगा। वैभव सूर्यवंशी की मौजूदगी से ओपनिंग स्लॉट में प्रतिस्पर्धा कठिन हो गई है। जिम्बाब्वे दौरे अभिषेक के लिए कुछ खास नहीं रहा था। इसके अलावा तिलक वर्मा के लिए भी राह आसान नहीं, जो निचल क्रम में संघर्ष करते दिखे हैं।
रिंकू-प्रिंस की हो सकती है वापसी
नितीश कुमार रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर फिट नहीं हो पाते हैं तो रिंकू सिंह की वापसी हो सकती है। हर्षित राणा या जसप्रीत बुमराह के फिट न होने पर प्रिंस यादव या गुरनूर बरार जैसे खिलाड़ी को मौका मिल सकता है। अफगानिस्तान की मेजबानी में 13 से 17 सितंबर के बीच दिल्ली में होने वाली 3 मैचों की टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में उन्हीं खिलाड़ियों का चयन हुआ है, जो इस महीने के अंत में जापान के आइची-नागोया में होने वाले एशियाई खेलों में हिस्सा लेंगे।
भारत की टीम
श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन (विकेटकीपर), इशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उप-कप्तान), शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा।
भारत-अफगानिस्तान T20I सीरीज का शेड्यूल
अफगानिस्तान की मेजबानी में भारत के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज नई के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच 13, 15 और 17 सितंबर को होंगे। पूरी खबर पढ़ें।