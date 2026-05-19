अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट और वनडे सीरीज के लिए मंगलवार (19 मई) को भारतीय टीम का ऐलान हो गया। ऋषभ पंत को बड़ा झटका लगा है। भारतीय टेस्ट टीम की उप-कप्तानी उनसे छीन गई है। बीते साल शुभमन गिल के चोटिल होने पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उन्होंने कप्तानी संभाली थी। भारत उस सीरीज में 0-2 से हारा था। पंत की जगह अब टेस्ट में केएल राहुल उप-कप्तान होंगे।

ऋषभ पंत को टेस्ट से भी बड़ा झटका वनडे में लगा है। वह वनडे टीम से बाहर हो गए हैं। बीते दो साल से वह वनडे टीम का हिस्सा थे, लेकिन उन्हें एक भी मैच में खेलने को मौका नहीं मिला। उन्हें अब वनडे टीम से बाहर कर दिया गया है। इशान किशन को दूसरे विकेटकीपर के तौर पर मौका मिला है। पंत 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी में भी भारत की वनडे सीरीज का हिस्सा था, लेकिन उन्हें एक भी मैच खेलने को नहीं मिला।

अगस्त 2024 में आखिरी बार वनडे खेले थे ऋषभ पंत

ऋषभ पंत ने अगस्त 2024 में आखिरी बार वनडे मैच खेला था। इससे पहले जनवरी 2025 में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से अभ्यास सत्र के दौरान चोटिल होने के कारण बाहर हो गए थे। उनके दाहिने पेट की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया। उनकी जगह ध्रुव जुरेल को टीम में शामिल किया गया था।