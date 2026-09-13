अरुण जेटली स्टेडियम में भारत और अफगानिस्तान (IND vs AFG) के बीच खेले जा रहे टी-20 मुकाबले की शुरुआत एक ऐतिहासिक और भावुक कर देने वाले पल के साथ हुई। क्रिकेट इतिहास में आमतौर पर टॉस और प्लेइंग इलेवन की घोषणा के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ी राष्ट्रगान (National Anthem) के लिए मैदान पर खड़े होते हैं। लेकिन रविवार (13 सितंबर) को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में एक नई और अभूतपूर्व परंपरा देखने को मिली।

दरअसल भारत-अफगानिस्तान पहले टी20 से पूर्व भारत का राष्ट्र गीत वंदे मातरम् पहले बजा और फिर बाद में राष्ट्रगान हुआ। स्टेडियम में गूंजते ‘वंदे मातरम’ के सुरों ने मैदान पर मौजूद हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। टॉस के बाद खिलाड़ियों के राष्ट्रगान के लिए लाइन में खड़े होने के इस क्षण में ‘वंदे मातरम’ का जुड़ना सिर्फ एक प्रोटोकॉल नहीं, बल्कि भारतीय क्रिकेट और दर्शकों के बीच देशभक्ति की एक नई और ऊर्जावान लहर का आगाज माना जा रहा है।

क्या रहा खास और रोचक हिस्सा?

वंदे मातरम की गूंज: दोनों देशों के राष्ट्रगान शुरू होने से ठीक पहले स्टेडियम में पूरे देशभक्ति के जज्बे के साथ ‘वंदे मातरम’ का गायन किया गया।

दोनों देशों के राष्ट्रगान शुरू होने से ठीक पहले स्टेडियम में पूरे देशभक्ति के जज्बे के साथ ‘वंदे मातरम’ का गायन किया गया। खिलाड़ियों और फैंस का जोश: पूरे ‘वंदे मातरम’ के दौरान स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शक और मैदान पर खड़े दोनों टीमों के खिलाड़ी एक अलग ही देशभक्ति के माहौल में रंगे नजर आए।

पूरे ‘वंदे मातरम’ के दौरान स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शक और मैदान पर खड़े दोनों टीमों के खिलाड़ी एक अलग ही देशभक्ति के माहौल में रंगे नजर आए। नई शुरुआत पर चर्चा: मैच की शुरुआत में ‘वंदे मातरम’ और उसके तुरंत बाद राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ का यह क्रम फैंस और क्रिकेट गलियारों में एक नई और अनूठी शुरुआत के रूप में चर्चा का विषय बन गया है।

भारत ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी

भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी है। अफगानिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी। भारतीय प्लेइंग 11 इस मैच में चर्चा का विषय रही और वैभव सूर्यवंशी को टीम में जगह नहीं मिली। वहीं संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की जोड़ी इस मैच में पारी की शुरुआत करती नजर आएगी।

3 minutes 10 seconds of Vande Mataram, 52 seconds of Janagana Mana- approx 5 minutes to finish Indians National Anthem + Song Combo…!!! Felt like a satsang..!!#INDvsAFG pic.twitter.com/hjIvXP8VoE — AMEESH SAMALOPANAN (@AmeeshSaman) September 13, 2026

वैभव सूर्यवंशी बाहर, संजू-अभिषेक ओपनर; अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 के लिए भारत की प्लेइंग 11

अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 के लिए भारत की प्लेइंग 11 में 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को जगह नहीं मिली है। वहीं संजू सैमसन की टीम में बतौर ओपनर वापसी हुई है। अभिषेक और संजू पारी की शुरुआत करते नजर आएंगे। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





