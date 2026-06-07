अफगानिस्तान के खिलाफ न्यू चंडीगढ़ में एकमात्र टेस्ट मैच के दौरान डेब्यू करने वाले स्पिनर मानव सुतार ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने रविवार (7 जून) को पहले ही ओवर में विकेट झटका। सुतार ने अफगानिस्तान के ओपनर अब्दुल मलिक का विकेट लिया। मलिक ने 18 गेंद पर 3 चौके की मदद से 16 रन बनाए। मानव सुतार ने ऐसा करके 25 साल का सूखा खत्म किया।

सुतार से पहले टिनू योहानन ने 2001 में इंग्लैंड के खिलाफ ऐसा किया था। डेब्यू मैच में पहले ही ओवर में विकेट लेने वाले पहले भारतीय मोंटू बनर्जी थे। उन्होंने ऐसा 1948 में किया था। उनके अलावा मनोहर हार्दिकर और डब्ल्यूवी रमन ने भी वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले ही ओवर में विकेट हासिल किया था।

भारत – पुरुष टेस्ट क्रिकेट – 1948 से 2026 ड्रीम डेब्यू पहले ओवर में विकेट लेने वाले 8 भारतीय टेस्ट डेब्यूटेंट कुल खिलाड़ी 8 पहले डेब्यूटेंट मोंटू बनर्जी 1948 सबसे हाल मानव सुतार 2026 WI के खिलाफ सर्वाधिक 3 बार सभी (8) बनाम वेस्टइंडीज (3) बनाम अन्य (5) मोंटू बनर्जी बनाम वेस्टइंडीज 1948 मनोहर हार्दिकर बनाम वेस्टइंडीज 1958 वामन कुमार बनाम पाकिस्तान 1961 चेतन शर्मा बनाम पाकिस्तान 1984 डब्ल्यूवी रमन बनाम वेस्टइंडीज 1988 नीलेश कुलकर्णी बनाम श्रीलंका 1997 तिनु योहन्नन बनाम इंग्लैंड 2001 मानव सुतार बनाम अफगानिस्तान 2026 – सबसे हाल 2026 स्रोत: ESPNcricinfo – डेटा 1948 से 2026 तक Jansatta InfoGenIE

सबसे कम पारियों में 20 इंटनेशनल शतक लगाने वाले टॉप-11 भारतीय

शुभमन गिल ने अफगानिस्तान के खिलाफ अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर का 20वां शतक लगाया और शिखर धवन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वो भारत की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम पारियों में 20 शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में इस नंबर पर आ गए। पूरी खबर पढ़ें।