अफगानिस्तान के खिलाफ न्यू चंडीगढ़ में एकमात्र टेस्ट मैच के दौरान डेब्यू करने वाले स्पिनर मानव सुतार ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने रविवार (7 जून) को पहले ही ओवर में विकेट झटका। सुतार ने अफगानिस्तान के ओपनर अब्दुल मलिक का विकेट लिया। मलिक ने 18 गेंद पर 3 चौके की मदद से 16 रन बनाए। मानव सुतार ने ऐसा करके 25 साल का सूखा खत्म किया।

सुतार से पहले टिनू योहानन ने 2001 में इंग्लैंड के खिलाफ ऐसा किया था। डेब्यू मैच में पहले ही ओवर में विकेट लेने वाले पहले भारतीय मोंटू बनर्जी थे। उन्होंने ऐसा 1948 में किया था। उनके अलावा मनोहर हार्दिकर और डब्ल्यूवी रमन ने भी वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले ही ओवर में विकेट हासिल किया था।

भारत – पुरुष टेस्ट क्रिकेट – 1948 से 2026
ड्रीम डेब्यू
पहले ओवर में विकेट लेने वाले 8 भारतीय टेस्ट डेब्यूटेंट
कुल खिलाड़ी
8
पहले डेब्यूटेंट
मोंटू बनर्जी 1948
सबसे हाल
मानव सुतार 2026
WI के खिलाफ
सर्वाधिक 3 बार
मोंटू बनर्जी
बनाम वेस्टइंडीज
1948
मनोहर हार्दिकर
बनाम वेस्टइंडीज
1958
वामन कुमार
बनाम पाकिस्तान
1961
चेतन शर्मा
बनाम पाकिस्तान
1984
डब्ल्यूवी रमन
बनाम वेस्टइंडीज
1988
नीलेश कुलकर्णी
बनाम श्रीलंका
1997
तिनु योहन्नन
बनाम इंग्लैंड
2001
मानव सुतार
बनाम अफगानिस्तान
2026 – सबसे हाल
2026
लाल पट्टी – वेस्टइंडीज (3 बार) – नीली पट्टी – अन्य देश (5 बार) – सोने की पट्टी – मानव सुतार 2026
स्रोत: ESPNcricinfo – डेटा 1948 से 2026 तक
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सबसे कम पारियों में 20 इंटनेशनल शतक लगाने वाले टॉप-11 भारतीय

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