अफगानिस्तान के खिलाफ न्यू चंडीगढ़ में एकमात्र टेस्ट मैच के दौरान डेब्यू करने वाले स्पिनर मानव सुतार ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने रविवार (7 जून) को पहले ही ओवर में विकेट झटका। सुतार ने अफगानिस्तान के ओपनर अब्दुल मलिक का विकेट लिया। मलिक ने 18 गेंद पर 3 चौके की मदद से 16 रन बनाए। मानव सुतार ने ऐसा करके 25 साल का सूखा खत्म किया।
सुतार से पहले टिनू योहानन ने 2001 में इंग्लैंड के खिलाफ ऐसा किया था। डेब्यू मैच में पहले ही ओवर में विकेट लेने वाले पहले भारतीय मोंटू बनर्जी थे। उन्होंने ऐसा 1948 में किया था। उनके अलावा मनोहर हार्दिकर और डब्ल्यूवी रमन ने भी वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले ही ओवर में विकेट हासिल किया था।
सबसे कम पारियों में 20 इंटनेशनल शतक लगाने वाले टॉप-11 भारतीय
शुभमन गिल ने अफगानिस्तान के खिलाफ अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर का 20वां शतक लगाया और शिखर धवन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वो भारत की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम पारियों में 20 शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में इस नंबर पर आ गए। पूरी खबर पढ़ें।