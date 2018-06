अफगानिस्तान के साथ टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया ने बड़ी जीत हासिल की है। टीम इंडिया ने यह मुकाबला 1 पारी और 262 रनों से जीता। भारत ने पहली बार कोई टेस्ट मुकाबला दो दिनों में ही जीत लिया। वैसे तो इस मुकाबले में कई सारे रिकॉर्ड टीम इंडिया के नाम हुए। मुकाबला महज 2 दिनों में ही खत्म हो गया लेकिन इन दो दिनों में मैदान पर कई ऐसे मौके आए जो बेहद दिलचस्प थे। एक ऐसा ही दिलचस्प मौका आया टीम इंडिया की फिल्डिंग के वक्त। क्षेत्ररक्षण के दौरान हार्दिक पंड्या के थ्रो ने सबको चौंका दिया। हार्दिक ने ऐसा थ्रो किया कि स्टंप दो टुकड़ों में बंट गया।

दूसरी इनिंग में बल्लेबाजी करने उतरी अफगानिस्तान की टीम थोड़ा संभल कर बल्लेबाजी करने के इरादे से मैदान पर आई थी। भारतीय गेंदबाजों की कहर बरपाती गेंदों पर संभल कर खेलते हुए अफगानिस्तान के बल्लेबाजों ने बिना विकेट गंवाए 15 रन बना लिये थे। ‘अफगानिस्तान के धोनी’ अभी मैदान पर थे इसलिए भारतीय गेंदबाज कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। बता दें कि अफगानिस्तान के क्रिकेटर मोहम्मद शहजाद को काफी विस्फोटक बल्लेबाज माना जाता है। उनके धुंआधार बल्लेबाजी की वजह से ही उन्हें ‘अफगानिस्तान का धोनी’ कहा जाता है।

ईशांत के इस ओवर की एक गेंद को ऑफ साइड की दिशा में ढकेल कर मोहम्मद शहजाद एक रन चुराना चाहते थे। लेकिन फिल्डिंग के लिए खड़े हार्दिक पंड्या ने चीते सी फुर्ती दिखाते हुए गेंद को लपका और जबरदस्त थ्रो किया। हालांकि गेंद मैदान को टच करते हुए गई लेकिन बिल्कुल सटीक और सही समय पर जा लगी विकेट पर।

रन के लिए भाग रहे मोहम्मद शहजाद क्रिच से काफी दूर रह गए थे। पंड्या के इस सुपरहिट थ्रो के बाद शहजाद रन आउट हो गए। पंड्या ने दौड़ते हुए यह गेंद उठाई थी और करीब-करीब दौड़ते हुए ही विकेट पर निशाना भी लगा दिया था। पंड्या का निशाना तो सटीक था ही इसके अलावा पंड्या के इस थ्रो में इतनी ताकत थी कि विकेट के टुकड़े हो गए। पंड्या का थ्रो लगते ही विकेट टूट गया और फिर अंपायर मैदान पर दूसरा विकेट लेकर आए।

Watch Out: Fast Hands Pandya on the field https://t.co/zucXVTqr9w

— nishant nandan (@reportnishant) June 15, 2018