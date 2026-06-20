अफगानिस्तान के खिलाफ आखिरी वनडे में शनिवार (20 जून) को भारतीय ओपनर यशस्वी जायसवाल ने लाजवाब पारी खेली। उन्होंने अपने वनडे करियर का दूसरा शतक जड़ा और बड़ा कीर्तिमान अपने नाम किया। जायसवाल ने वनडे में अबतक 6 पारी खेली हैं और दो शतक जड़ दिए है। वह सबसे कम पारी में दो शतक जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं।
अफगानिस्तान के खिलाफ 86 गेंद पर 14 चौके और 3 छक्कों की मदद से 110 रनों की नाबाद पारी खेलने वाले यशस्वी जायसवाल ने पूर्व ओपनर शिखर धवन का रिकॉर्ड तोड़ा। धवन ने सातवीं पारी में वनडे करियर का दूसरा शतक जड़ा था। इससे पहले जायसवाल ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 6 दिसंबर 2025 को शतक जड़ा था।
यशस्वी जायसवाल का वनडे करियर
यह यशस्वी जायसवाल के वनडे करियर का पहला शतक था। जायसवाल 6 पारियों में केवल 1 बार दहाई आंकड़ा पार नहीं कर पाए हैं। लखनऊ में अफगानिस्तान के खिलाफ वह 4 रन बनाकर आउट हुए थे। इसके अलावा उन्होंने 15, 18 और 22 रनों की पारी खेली है। 6 पारियों में उनके 71.25 औसत से 285 रन हो गए हैं। उन्होंने 34 चौके और 7 छक्के लगाए हैं।
हशमतुल्लाह शाहिदी ने रचा इतिहास
हशमतुल्लाह शाहिदी का यह वनडे क्रिकेट में पहला शतक है। इससे पहले वनडे में उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 97 था। 13 साल के करियर में वह वनडे में 22 अर्धशतक जड़ चुके हैं। उन्होंने 33 से ज्यादा के औसत से 2500 से ज्यादा रन बनाए हैं। पूरी खबर पढ़ें।