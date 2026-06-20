अफगानिस्तान के खिलाफ आखिरी वनडे में शनिवार (20 जून) को भारतीय ओपनर यशस्वी जायसवाल ने लाजवाब पारी खेली। उन्होंने अपने वनडे करियर का दूसरा शतक जड़ा और बड़ा कीर्तिमान अपने नाम किया। जायसवाल ने वनडे में अबतक 6 पारी खेली हैं और दो शतक जड़ दिए है। वह सबसे कम पारी में दो शतक जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं।

अफगानिस्तान के खिलाफ 86 गेंद पर 14 चौके और 3 छक्कों की मदद से 110 रनों की नाबाद पारी खेलने वाले यशस्वी जायसवाल ने पूर्व ओपनर शिखर धवन का रिकॉर्ड तोड़ा। धवन ने सातवीं पारी में वनडे करियर का दूसरा शतक जड़ा था। इससे पहले जायसवाल ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 6 दिसंबर 2025 को शतक जड़ा था।

यशस्वी जायसवाल का वनडे करियर

यह यशस्वी जायसवाल के वनडे करियर का पहला शतक था। जायसवाल 6 पारियों में केवल 1 बार दहाई आंकड़ा पार नहीं कर पाए हैं। लखनऊ में अफगानिस्तान के खिलाफ वह 4 रन बनाकर आउट हुए थे। इसके अलावा उन्होंने 15, 18 और 22 रनों की पारी खेली है। 6 पारियों में उनके 71.25 औसत से 285 रन हो गए हैं। उन्होंने 34 चौके और 7 छक्के लगाए हैं।

वनडे क्रिकेट · खिलाड़ी प्रोफाइल यशस्वी जायसवाल — वनडे करियर प्रोफाइल 2025–2026 · 6 मैच में 285 रन · दो शतक, दोनों नॉट आउट 285 कुल रन 71.25 औसत 116* सर्वोच्च स्कोर 2 शतक 6 मैच 6 पारी 97.60 स्ट्राइक रेट 2 नॉट आउट पारी-दर-पारी विवरण 1 15 22 गेंद बनाम इंग्लैंड नागपुर 68.18 SR कैच आउट 2 18 16 गेंद बनाम दक्षिण अफ्रीका रांची 112.50 SR कैच आउट 3 22 38 गेंद बनाम दक्षिण अफ्रीका रायपुर 57.89 SR कैच आउट 4 116* 121 गेंद बनाम दक्षिण अफ्रीका विशाखापट्नम 95.86 SR नॉट आउट · शतक 5 4 9 गेंद बनाम अफगानिस्तान लखनऊ 44.44 SR कैच आउट 6 110* 86 गेंद बनाम अफगानिस्तान चेन्नई 127.90 SR नॉट आउट · शतक Jansatta InfoGenIE

हशमतुल्लाह शाहिदी ने रचा इतिहास

हशमतुल्लाह शाहिदी का यह वनडे क्रिकेट में पहला शतक है। इससे पहले वनडे में उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 97 था। 13 साल के करियर में वह वनडे में 22 अर्धशतक जड़ चुके हैं। उन्होंने 33 से ज्यादा के औसत से 2500 से ज्यादा रन बनाए हैं। पूरी खबर पढ़ें।