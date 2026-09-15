अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे टी20 में मंगलवार (15 सितंबर) को संजू सैमसन ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए फॉर्म में वापसी की। संजू ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 22 गेंद पर 7 चौके और 4 छक्कों की मदद से 259.09 के स्ट्राइक रेट से 57 रन बनाए। इस पारी के दौरान उनके नाम बड़ी उपलब्धि हुई। वह टी20 इंटरनेशनल में 1000 से ज्यादा रन बनाने वाले चौथे भारतीय ओपनर बने। रोहित शर्मा और अभिषेक शर्मा जैसे खिलाड़ियों के क्लब में शामिल हुए।

भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा रन रोहित शर्मा ने बनाए हैं। उन्होंने 143.02 के स्ट्राइक रेट से 3750 रन बनाए हैं। केएल राहुल ने 136.98 के स्ट्राइक रेट से 1826 रन बनाए हैं। शिखर धवन ने 126.36 के स्ट्राइक रेट से 1759 रन बनाए हैं। अभिषेक शर्मा ने 191.56 के स्ट्राइक रेट से 1726 रन बनाए हैं। संजू सैमसन ने 181.59 के स्ट्राइक रेट से 1026 रन बनाए हैं।

संजू सैमसन का 2026 में चौथा अर्धशतक

संजू सैमसन की यह इस साल टी20 इंटरनेशनल में 16वीं पारी थी। उन्होंने चार बार 15 से ज्यादा बॉल खेली हैं और इन पारियों में 50 से ज्यादा रन बनाए हैं। पिछली तीन पारी टी20 वर्ल्ड कप के में आई थीं भारत के लिए यह मैच जीतने जरूरी थे। संजू ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 50 गेंद पर नाबाद 97, इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में 42 गेंद पर 89 और न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में 46 गेंद पर 89 रन बनाए थे।

संजू सैमसन पर था दबाव

अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 में सस्ते में आउट होने के बाद संजू सैमसन पर अच्छे प्रदर्शन का दबाव था क्योंकि डगआउट में वैभव सूर्यवंशी जैसा खिलाड़ी बैठा है। इस बीच दूसरे टी20 में अभिषेक ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की तो संजू ने थोड़ा वक्त लिया। फिर आत्मविश्वास हासिल करने के बाद अफगानिस्तानी गेंदबाजों की खबर ली। अभिषेक के साथ उन्होंने 88 रन जोड़े। अभिषेक और संजू को राशिद खान ने एक ही ओवर में पवेलियन भेजा। अभिषेक ने 19 गेंद पर 39 रन ठोके।

41 की उम्र में भी डटे हैं मोहम्मद नबी

मोहम्मद नबी ने अफगानिस्तान की टीम को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का दर्जा मिलने से 6 साल पहले डेब्यू कर लिया था। नबी ने 2003 में पाकिस्तान में एक घरेलू टूर्नामेंट में खेलते हुए प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में डेब्यू किया था। खास यह है कि उस समय तक गौतम गंभीर का भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू नहीं हुआ था। हालांकि, गौतम गंभीर को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को संन्यास लिए वर्षों हो चुके हैं, जबकि नबी अब भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सक्रिय हैं। पूरी खबर पढ़ें।