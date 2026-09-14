भारत के स्पिनर वरुण चक्रवर्ती चोट के कारण अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। इससे उनके आने वाले एशियन गेम्स में खेलने पर भी संदेह पैदा हो गया है। वरुण चक्रवर्ती हाल ही में हैमस्ट्रिंग की चोट से उबरे थे। हैमस्ट्रिंग की चोट उन्हें जुलाई 2026 में इंग्लैंड दौरे के दौरान लगी थी।

अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के पहले मैच में वरुण चक्रवर्ती ने अपने चार ओवरों में सिर्फ 16 रन देकर एक विकेट लिया था। समाचार एजेंसी पीटीआई ने बीसीसीआई के सूत्र के हवाले से लिखा, यह नई चोट है। एमआरआई से पता चला है कि यह साइड स्ट्रेन है। वह सीरीज से बाहर हो गए हैं और एशियन गेम्स में भी उनके खेलने की उम्मीद कम है। भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 में 7 विकेट से जीत दर्ज की थी।

एशियन गेम्स में भी वरुण चक्रवर्ती के खेलने पर संदेह

हाल के दिनों में खिलाड़ियों के बार-बार चोटिल होने की वजह से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में चोट के इलाज और मैनेजमेंट पर सवाल उठ रहे हैं। वरुण चक्रवर्ती इसी ट्रेंड का एक और उदाहरण हैं। इस नई चोट की वजह से 19 सितंबर से शुरू होने वाले एशियन गेम्स में भी वरुण चक्रवर्ती के खेलने पर संदेह है।

बुमराह, नितीश रेड्डी और सुंदर की वापसी

सीरीज से पहले तेज गेंदबाज हर्षित राणा अफगानिस्तान सीरीज और एशियन गेम्स के लिए समय पर फिट नहीं हो पाए। उन्हें टीम में चुना गया था। उनकी जगह यश ठाकुर को शामिल किया गया। स्टार पेसर जसप्रीत बुमराह, ऑलराउंडर नितीश रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर भी हाल ही में चोटों से उबरे हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरा और तीसरा टी20 मैच नई दिल्ली में मंगलवार (15 सितंबर) और गुरुवार (17 सितंबर) को खेला जाएगा।

भारत-अफगानिस्तान पहले टी20 के बाद टॉप 5 बल्लेबाज-गेंदबाज

भारत ने अफगानिस्तान को पहले टी20 मुकाबले में 7 विकेट से हराया। इस मैच में अभिषेक शर्मा ने 82 रन की पारी खेली और अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट झटके। दोनों खिलाड़ी टॉप 5 बल्लेबाजों और गेंदबाजों की लिस्ट में क्रमश: नंबर 1 रहे। पूरी खबर पढ़ें।