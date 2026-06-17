शुभमन गिल और इशान किशन की शानदार शतकीय पारी के दमपर 3 मैचों की वनडे सीरीज में बुधवार (17 जून) को भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ 402 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। भारतीय टीम ने आठवीं बार वनडे क्रिकेट में 400 से ज्यादा रन बनाए। इससे पहले उसने 31 महीने पहले नवंबर 2023 में 400 रन बनाए थे। वनडे वर्ल्ड कप 2023 में नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच था। इसके साथ ही वनडे में उसने सबसे ज्यादा बार 400 रन बनाने के मामले में इंग्लैंड को पीछे छोड़ दिया और साउथ अफ्रीका की बराबरी कर ली।

इंग्लैंड ने 7 बार और साउथ अफ्रीका ने 8 बार 400 से ज्यादा रन बनाए हैं। वनडे में भारतीय टीम का सर्वोच्च स्कोर 5 विकेट पर 418 रन है। उसने दिसंबर 2011 में वेस्टइंडीज के खिलाफ इंदौर में यह स्कोर खड़ा किया था। श्रीलंका के खिलाफ 2009 में उसने 7 विकेट पर 414 रन बनाए थे। 2007 वनडे वर्ल्ड कप में उसने 5 विकेट पर 413 रन बनाए थे। नीचे भारत की 400 से ज्यादा रन की पूरी लिस्ट दी गई है। नोट लिस्ट में भारत-अफगानिस्तान मैच का रिकॉर्ड नहीं है।

भारतीय क्रिकेट — ODI रिकॉर्ड
जब भारत ने ODI में 400+ रन बनाए
7 बार का इतिहास — 2007 से 2023 तक
सम्पूर्ण सूची
418/5 — भारत का सर्वोच्च ODI स्कोर
भारत ने अब तक ODI में 7 बार 400 या उससे अधिक रन बनाए हैं। सर्वोच्च स्कोर 418/5 है जो 2011 में इंदौर में वेस्टइंडीज के खिलाफ आया था। ये सातों मैच भारत ने जीते।
400+ स्कोर की पूरी सूची
क्र. स्कोर विपक्षी RR मैदान तारीख
1 418/5 वेस्टइंडीज 8.36 इंदौर 8 दिसंबर 2011
2 414/7 श्रीलंका 8.28 राजकोट 15 दिसंबर 2009
3 413/5 बरमूडा 8.26 पोर्ट ऑफ स्पेन 19 मार्च 2007
4 410/4 नीदरलैंड्स 8.20 बेंगलुरु 12 नवंबर 2023
5 409/8 बांग्लादेश 8.18 चटगांव 10 दिसंबर 2022
6 404/5 श्रीलंका 8.08 ईडन गार्डन्स 13 नवंबर 2014
7 401/3 दक्षिण अफ्रीका 8.02 ग्वालियर 24 फरवरी 2010
दशक-वार विश्लेषण
2007–2010 में सबसे ज्यादा, हालिया दौर में पुनरागमन
भारत ने 2007 से 2010 के बीच 3 बार 400+ रन बनाए। 2011–2014 में 2 बार और फिर 2022–2023 में एक बार फिर यह उपलब्धि दो बार हासिल की। ODI विश्व कप 2023 के दौरान बेंगलुरु में नीदरलैंड्स के खिलाफ 410/4 सबसे हाल का है।
7
कुल बार 400+
सभी मैच जीते
418
सर्वोच्च स्कोर
इंदौर, 2011
16
साल का सफर
2007 – 2023
दशक-वार विवरण
2007 – 2010 3 बार
413/5 बनाम बरमूडा — पोर्ट ऑफ स्पेन मार्च 2007
414/7 बनाम श्रीलंका — राजकोट दिसंबर 2009
401/3 बनाम दक्षिण अफ्रीका — ग्वालियर फरवरी 2010
2011 – 2014 2 बार
418/5 बनाम वेस्टइंडीज — इंदौर दिसंबर 2011
404/5 बनाम श्रीलंका — ईडन गार्डन्स नवंबर 2014
2022 – 2023 2 बार
409/8 बनाम बांग्लादेश — चटगांव दिसंबर 2022
410/4 बनाम नीदरलैंड्स — बेंगलुरु नवंबर 2023
मैदान-वार
घर पर 5 बार, विदेश में 2 बार
भारत ने 7 में से 5 बार 400+ का स्कोर घरेलू मैदानों पर बनाया है। इंदौर, राजकोट, बेंगलुरु, ईडन गार्डन्स और ग्वालियर — सभी अलग-अलग मैदानों पर यह कारनामा हुआ। विदेश में पोर्ट ऑफ स्पेन (2007 विश्व कप) और चटगांव में यह उपलब्धि मिली।
5
घरेलू मैदान
इंदौर, राजकोट, बेंगलुरु,
ईडन गार्डन्स, ग्वालियर
2
विदेशी मैदान
पोर्ट ऑफ स्पेन (वेस्टइंडीज)
चटगांव (बांग्लादेश)
मैदान-वार सूची
मैदान देश स्कोर विपक्षी तारीख
इंदौर भारत 418/5 वेस्टइंडीज दिसंबर 2011
राजकोट भारत 414/7 श्रीलंका दिसंबर 2009
बेंगलुरु भारत 410/4 नीदरलैंड्स नवंबर 2023
ईडन गार्डन्स भारत 404/5 श्रीलंका नवंबर 2014
ग्वालियर भारत 401/3 दक्षिण अफ्रीका फरवरी 2010
चटगांव बांग्लादेश 409/8 बांग्लादेश दिसंबर 2022
पोर्ट ऑफ स्पेन वेस्टइंडीज 413/5 बरमूडा मार्च 2007
स्रोत: ESPNcricinfo / ICC ODI Records
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गिल-इशान का तूफानी शतक

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