शुभमन गिल और इशान किशन की शानदार शतकीय पारी के दमपर 3 मैचों की वनडे सीरीज में बुधवार (17 जून) को भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ 402 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। भारतीय टीम ने आठवीं बार वनडे क्रिकेट में 400 से ज्यादा रन बनाए। इससे पहले उसने 31 महीने पहले नवंबर 2023 में 400 रन बनाए थे। वनडे वर्ल्ड कप 2023 में नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच था। इसके साथ ही वनडे में उसने सबसे ज्यादा बार 400 रन बनाने के मामले में इंग्लैंड को पीछे छोड़ दिया और साउथ अफ्रीका की बराबरी कर ली।
इंग्लैंड ने 7 बार और साउथ अफ्रीका ने 8 बार 400 से ज्यादा रन बनाए हैं। वनडे में भारतीय टीम का सर्वोच्च स्कोर 5 विकेट पर 418 रन है। उसने दिसंबर 2011 में वेस्टइंडीज के खिलाफ इंदौर में यह स्कोर खड़ा किया था। श्रीलंका के खिलाफ 2009 में उसने 7 विकेट पर 414 रन बनाए थे। 2007 वनडे वर्ल्ड कप में उसने 5 विकेट पर 413 रन बनाए थे। नीचे भारत की 400 से ज्यादा रन की पूरी लिस्ट दी गई है। नोट लिस्ट में भारत-अफगानिस्तान मैच का रिकॉर्ड नहीं है।
|क्र.
|स्कोर
|विपक्षी
|RR
|मैदान
|तारीख
|1
|418/5
|वेस्टइंडीज
|8.36
|इंदौर
|8 दिसंबर 2011
|2
|414/7
|श्रीलंका
|8.28
|राजकोट
|15 दिसंबर 2009
|3
|413/5
|बरमूडा
|8.26
|पोर्ट ऑफ स्पेन
|19 मार्च 2007
|4
|410/4
|नीदरलैंड्स
|8.20
|बेंगलुरु
|12 नवंबर 2023
|5
|409/8
|बांग्लादेश
|8.18
|चटगांव
|10 दिसंबर 2022
|6
|404/5
|श्रीलंका
|8.08
|ईडन गार्डन्स
|13 नवंबर 2014
|7
|401/3
|दक्षिण अफ्रीका
|8.02
|ग्वालियर
|24 फरवरी 2010
ईडन गार्डन्स, ग्वालियर
चटगांव (बांग्लादेश)
|मैदान
|देश
|स्कोर
|विपक्षी
|तारीख
|इंदौर
|भारत
|418/5
|वेस्टइंडीज
|दिसंबर 2011
|राजकोट
|भारत
|414/7
|श्रीलंका
|दिसंबर 2009
|बेंगलुरु
|भारत
|410/4
|नीदरलैंड्स
|नवंबर 2023
|ईडन गार्डन्स
|भारत
|404/5
|श्रीलंका
|नवंबर 2014
|ग्वालियर
|भारत
|401/3
|दक्षिण अफ्रीका
|फरवरी 2010
|चटगांव
|बांग्लादेश
|409/8
|बांग्लादेश
|दिसंबर 2022
|पोर्ट ऑफ स्पेन
|वेस्टइंडीज
|413/5
|बरमूडा
|मार्च 2007
गिल-इशान का तूफानी शतक
इशान किशन ने 71 और शुभमन गिल ने 77 गेंद पर शतक पूरा किया। कप्तान के तौर पर गिल का यह पहला शतक था। इशान ने चार साल बाद शतक लगाया। इस साझेदारी के बदौलत भारत ने 35.5 ओवर में 300 रन बना लिए। पूरी खबर पढ़ें।