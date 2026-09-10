भारत-अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच नहीं टलेगा। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) की मेजबानी में यह मैच 13 सितंबर को अरुण जेटली स्टेडियम में तय शेड्यूल पर होगा। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (DDCA) ने एक्स पर इसकी जानकारी दी है। दिल्ली में 12-13 सितंबर को ब्रिक्स सम्मेलन का भी आयोजन होना है। ऐसे में खबरें थीं कि सुरक्षा कारणों से इस मैच को एक दिन के लिए टाला जा सकता है।

डीडीसीए ने एक्स पर लिखा, ‘भारत-अफगानिस्तान का पहला टी20 मैच 13 सितंबर को अरुण जेटली स्टेडियम में तय समय पर होगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के साथ बैठक के बाद डीडीसीए को सभी जरूरी मदद और इंतजाम का भरोसा दिया गया है। मैच आगे नहीं टलेगा।’ दिल्ली भारत-अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की सीरीज के मैच 13, 15 और 17 सितंबर को अरुण जेटली स्टेडियम में प्रस्तावित है। यह मैदान अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का घरेलू मैदान है।

दिल्ली पुलिस ने डीडीसीए को पत्र लिखा

क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली पुलिस ने डीडीसीए को पत्र लिखकर 13 सितंबर का मैच ब्रिक्स सम्मेलन खत्म होने के बाद किसी और तारीख पर रीशेड्यूल करने को कहा था। दिल्ली पुलिस ने कहा कि इस आयोजन के लिए वीवीआईपी और वीआई रूट रेगुलेशन समेत बड़े ट्रैफिक व्यवस्था की जरूरत है।

India–Afghanistan 1st T20I on 13 September at Arun Jaitley Stadium will go ahead as scheduled.



Following a meeting with Delhi Traffic Police, DDCA has been assured of all necessary support and arrangements.



No postponement.🏏🇮🇳🇦🇫 — DDCA (@delhi_cricket) September 10, 2026

गणेश चतुर्थी पर मैच चाहता था एसीबी

जानकारी केअनुसार मैच के आयोजक अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) का विचार मैच को 14 सितंबर को कराने पर था। दिलचस्प बात यह है कि तीन मैचों की सीरीज के व्यवसायिक हितधारकों ने गुजारिश की थी कि एक मैच 14 सितंबर को कराया जाए, जिस दिन गणेश चतुर्थी है। भारत में यह छुट्टी का दिन है।

दिल्ली पुलिस ने डीडीसीए से क्या कहा?

दिल्ली सेंट्रल रेंज के पुलिस उपायुक्त (यातायात) निशांत गुप्ता ने डीडीसीए को लिखे एक पत्र में कहा, ’13-09-2026 को होने वाले क्रिकेट मैच में करीब 25000-35000 दर्शकों के आने की उम्मीद है। अरुण जेटली स्टेडियम और डीडीयू मार्ग, बीएसजेड मार्ग, मिंटो रोड, कमला मार्केट और आस-पास की सड़कों पर पहले से ही काफी गाड़ियां और पैदल चलने वाले लोग आते-जाते रहते हैं। बीएसजेड मार्ग, माता सुंदरी कॉलेज, राजघाट और बाल भवन के आसपास मैच से जुड़ा और ट्रैफिक और पार्किंग होने से र जाम लग सकता है।’

हर्षित राणा की जगह यश दुबे का चयन

भारतीय तेज गेंदबाज हर्षित राणा को टी20 टीम से बाहर कर दिया गया है। हर्षित अभी पूरी तरह से फिट नहीं हैं जिसकी वजह से चयनकर्ताओं ने ये फैसला किया और उनकी जगह 27 साल के इस गेंदबाज को टीम में शामिल किया गया। पूरी खबर पढ़ें।