भारतीय टीम अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज का आगाज 13 सितंबर रविवार से करने जा रही है। इस सीरीज से पहले लगातार टीम इंडिया का कॉम्बिनेशन क्या होगा, इस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। संजू सैमसन को मौका मिलेगा या नहीं, वैभव सूर्यवंशी फिर खेलेंगे या नहीं, यह कई बड़े सवाल कप्तान श्रेयस अय्यर और टीम मैनेजमेंट के सामने हैं। उससे पहले अब भारत के पूर्व क्रिकेटर दिनेश कार्तिक ने कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने यह तक कहा कि कप्तान और उपकप्तान बदला लेकिन नतीजे नहीं मिले।

दिनेश कार्तिक ने कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने साफतौर पर कहा है कि भारतीय टीम को तय करना होगा कि आखिर संजू सैमसन का रोल क्या है टीम के अंदर। वह फिट बैठ रहे हैं या नहीं इस पर फैसला करने की जरूरत है। वैभव सूर्यवंशी के लिए टी20 वर्ल्ड कप के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे संजू सैमसन को इंग्लैंड सीरीज के बीच और फिर पूरे जिम्बाब्वे दौरे के लिए टीम से बाहर रखा गया था।

क्या बोले दिनेश कार्तिक?

दिनेश कार्तिक ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शनिवार शाम वीडियो शेयर किया और सवाल उठाते हुए कहा,”भारतीय टीम का बैटिंग ऑर्डर कैसा होगा? वैभव सूर्यवंशी कहां फिट बैठेंग और संजू सैमसन का क्या होगा? आप उन्हें कैसे टीम में फिट करेंगे? वर्ल्ड कप में वह आपके सबसे अहम खिलाड़ी थे लेकिन इंग्लैंड सीरीज के बीच ही उन्हें बाहर कर दिया गया। क्या है उनकी जगह?”

उन्होंने आगे कहा,”मैं चाहता हूं कि यह भारतीय टीम समझे कि किसका क्या रोल और जिम्मेदारी है। नए कप्तान और नए उपकप्तान के आने से भी आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर नतीजे नहीं मिले। हम बुरी तरह हारकर आए। इससे हमने क्या सीखा? क्या होगा अब टीम का प्लान? बॉलिंग कॉम्बिनेशन कैसा होगा? किन खिलाड़ियों पर आप भरोसा करेंगे? यहां सिर्फ सीरीज जीतने की बात नहीं है आपको यह देखना होगा कि अफगानिस्तान सीरीज से आप क्या सीखेंगे।”

भारतीय टीम ने श्रेयस अय्यर की कप्तानी में आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर सीरीज गंवाई थी। दोनों दौरों पर टीम एक भी मुकाबला नहीं जीत पाई थी। इसके बाद जिम्बाब्वे में उनकी कप्तानी में टीम ने सीरीज जीती और खाता खोला। इसके बाद संजू सैमसन को बाहर करने पर सवाल उठे और टीम के टॉप 3 कॉम्बिनेशन पर विवाद खड़ा हो गया। अब देखना होगा कि अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 में टीम किस प्लेइंग 11 के साथ उतरती है।

अफगानिस्तान सीरीज के लिए भारत का स्क्वाड

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