भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला रविवार 13 सितंबर को नई दिल्ली के अरुण जेठली स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मुकाबले पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। मैच में बारिश फैंस का मजा किरकिरा कर सकती है। अगर मौसम के पूर्वानुमान की बात करें तो राजधानी में मैच के दिन भी बारिश की संभावना बनी हुई है।

अफगानिस्तान क्रिकेट एसोसिएशन इस टी20 सीरीज की मेजबानी कर रहा है। यह सीरीज अफगानिस्तान की मेजबानी में नई दिल्ली के अरुण जेठली स्टेडियम में होगी। भारतीय टीम की कमान श्रेयस अय्यर संभालेंगे तो अफगान टीम इब्राहिम जादरान के नेतृत्व में उतरेगी। आईएएनएस की जानकारी के मुताबिक 12 सितंबर को अभ्यास सत्र भी नहीं हो पाया और मैदान कवर्स से ढका रहा।

मौसम का मिजाज बिगाड़ सकता है खेल!

भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाले टी20 मुकाबलों की शुरुआत भारतीय समय के मुताबिक शाम 7 बजे से होगी। मैच के टॉस का समय 6.30 बजे का है। अगर एक्यूवेदर के मुताबिक दिल्ली के मौसम की बात करें तो दिन के समय रविवार को 64 प्रतिशत बारिश की संभावना है। वहीं शाम के समय बारिश का पूर्वानुमान 49 प्रतिशत है। जबकि रात के समय 55 प्रतिशत बारिश के आसार हैं।

यानी कुल मिलाकर पहले टी20 पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। खास बात यह है कि तीनों मुकाबले दिल्ली में ही होने वाले हैं। 15 सितंबर और 17 सितंबर को दूसरा व तीसरा टी20 होगा। मंगलवार और गुरुवार के दिन होने वाले इन मैचों पर भी बारिश का खतरा बना रहेगा। एक्यूवेदर के मुताबिक ही दोनों दिन 55-55 प्रतिशत बारिश की संभावना है।

भारत-अफगानिस्तान दोनों टीमों का टी20 सीरीज के लिए स्क्वाड

अफगानिस्तान टीम: इब्राहिम जादरान (कप्तान), रहमनुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), नूर रहमान (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, दारविश रसूली, अजमतुल्लाह ओमरजई, गुलबदीन नाइब, मोहम्मद नबी, राशिद खान, नंगयाल खरोटी, नूर अहमद, मुजीब उर रहमान, फजलहक फारूखी, अब्दुल्लाह अहमदजई, नवीन उल हक।

रिजर्व: इजाज अहमदजई, शाहिदुल्लाह कमाल फरीद अहमद मलिक

भारतीय टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन (विकेटकीपर), इशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उप-कप्तान), शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा।

IND vs AFG: वैभव-संजू पहली बार खेल सकते एकसाथ, इशान किशन की पीठ में दर्द, पहले टी20 में खेलने पर संशय

इशान किशन के अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 में खेलने पर संशय बना हुआ है। शुक्रवार को अभ्यास सत्र के दौरान उनकी पीठ में दर्द की समस्या सामने आई। यही कारण है कि वैभव सूर्यवंशी और संजू सैमसन दोनों पहली बार एकसाथ टीम में नजर आ सकते हैं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





