अफगानिस्तान के खिलाफ पहले वनडे में रोहित शर्मा की बल्लेबाजी की शुरुआत दर्दनाक रही। पहले ही ओवर में अजमतुल्लाह ओमरजई को पुल शॉट लगाने के चक्कर में चोटिल हो गए। गेंद उनके कलाई पर लगी और वह दर्द से कराहते दिखे। दर्द से राहत मिलने के बाद रोहित शर्मा ने अफगानिस्तान के गेंदबाजों को चोट दिया। रन आउट होने से पहले उन्होंने 16 गेंद पर 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 16 रन बनाए।

रोहित शर्मा ने इस पारी में पहला छक्का जड़ते ही बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। बतौर ओपनर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनके 16000 रन पूरे हो गए। वह बतौर ओपनर भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। वीरेंद्र सहवाग के उनसे ज्यादा रन हैं, लेकिन उन्होंने एशिया और आईसीसी एकादश के लिए ओपनिंग करते हुए रन बनाए हैं।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट रिकॉर्ड
सलामी बल्लेबाज के रूप में सर्वाधिक रन — शीर्ष 15
सभी अंतरराष्ट्रीय फॉर्मेट मिलाकर · सहवाग, तेंदुलकर, रोहित, गावस्कर — सूची में चार भारतीय
19,298
सर्वाधिक रन (जयसूर्या)
4
भारतीय खिलाड़ी
16,005
रोहित शर्मा (6वें)
48.07
तेंदुलकर का औसत
रनों के आधार पर — बार चार्ट
1
ST Jayasuriya
सनत जयसूर्या (SL/एशिया)
19,298
1993–2011
2
CH Gayle
क्रिस गेल (WI/ICC)
18,867
2000–2021
3
DA Warner
डेविड वॉर्नर (AUS)
18,744
2009–2024
4
GC Smith
ग्रेम स्मिथ (SA/Afr)
16,950
2002–2014
5
DL Haynes
डेसमंड हेन्स (WI)
16,120
1978–1994
6
RG Sharma
रोहित शर्मा
16,005
2009–2026
भारत
5
V Sehwag
वीरेंद्र सहवाग (Asia/IND)
16,119
2001–2013
भारत
8
SR Tendulkar
सचिन तेंदुलकर
15,335
1994–2012
भारत
9
Tamim Iqbal
तमीम इकबाल (BAN/ICC)
15,210
2007–2023
10
AN Cook
एलिस्टेयर कुक (ENG)
15,110
2006–2018
11
ML Hayden
मैथ्यू हेडन (AUS)
14,825
1993–2009
12
CG Greenidge
गॉर्डन ग्रीनिज (WI)
12,481
1974–1991
13
G Kirsten
गैरी किर्स्टन (SA)
12,373
1993–2003
14
SM Gavaskar
सुनील गावस्कर
12,258
1971–1987
भारत
15
Saeed Anwar
सईद अनवर (PAK)
12,113
1989–2003
16
MJ Guptill
मार्टिन गुप्टिल (NZ)
11,953
2009–2022
विस्तृत आंकड़े
# खिलाड़ी अवधि मैच पारी NO रन HS औसत 100 50
1 सनत जयसूर्या (SL) 1993–2011 506 563 25 19,298 340 35.86 41 95
2 क्रिस गेल (WI) 2000–2021 441 506 32 18,867 333 39.8 42 102
3 डेविड वॉर्नर (AUS) 2009–2024 374 462 25 18,744 335* 42.89 49 97
4 ग्रेम स्मिथ (SA) 2002–2014 342 421 24 16,950 277 42.69 37 68
5 डेसमंड हेन्स (WI) 1978–1994 354 438 53 16,120 184 41.87 35 96
5 वीरेंद्र सहवाग (IND) 2001–2013 332 400 12 16,119 319 41.54 36 67
6 रोहित शर्मा (IND) 2009–2026 359 384 31 16,005 264 45.33 45 83
8 सचिन तेंदुलकर (IND) 1994–2012 346 342 23 15,335 200* 48.07 45 75
9 तमीम इकबाल (BAN) 2007–2023 391 451 19 15,210 206 35.2 32 90
10 एलिस्टेयर कुक (ENG) 2006–2018 250 374 18 15,110 294 42.44 36 74
11 मैथ्यू हेडन (AUS) 1993–2009 260 340 31 14,825 380 47.97 40 66
12 गॉर्डन ग्रीनिज (WI) 1974–1991 227 302 26 12,481 226 45.22 30 65
13 गैरी किर्स्टन (SA) 1993–2003 259 324 28 12,373 275 41.8 27 73
14 सुनील गावस्कर (IND) 1971–1987 202 286 34 12,258 221 46.08 34 67
15 सईद अनवर (PAK) 1989–2003 274 306 18 12,113 194 42.05 31 62
16 मार्टिन गुप्टिल (NZ) 2009–2022 319 351 23 11,953 237* 36.44 22 58
सोने की border = भारतीय खिलाड़ी · NO = नॉट आउट · HS = सर्वोच्च स्कोर · औसत = बल्लेबाजी औसत
Jansatta InfoGenIE

सनत जयसूर्या शीर्ष पर

बतौर ओपनर सबसे ज्यादा रन सनत जयसूर्या के नाम है। उन्होंने 19 हजार से ज्यादा रन बनाए हैं। क्रिस गेल और डेविड वॉर्नर के 18 हजार से ज्यादा रन हैं। वेस्टइंडीज के पूर्व खिलाड़ी डेसमंड हेंस, वीरेंद्र सहवाग और रोहित शर्मा के 16 हजार से ज्यादा रन हैं। सचिन तेंदुलकर, तमीम इकबाल और एलेस्टर कुक के 15 हजार से ज्यादा रन हैं।

रोहित शर्मा भारत के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने

रोहित शर्मा भारत के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए। रोहित की उम्र अभी 39 साल और 44 दिन है। उन्होंने ने मोहिंदर अमरनाथ को पीछे छोड़ा, जिन्होंने 39 साल और 36 दिन की उम्र में वनडे खेला था। पूरी खबर पढ़ें