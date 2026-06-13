अफगानिस्तान के खिलाफ पहले वनडे में रोहित शर्मा की बल्लेबाजी की शुरुआत दर्दनाक रही। पहले ही ओवर में अजमतुल्लाह ओमरजई को पुल शॉट लगाने के चक्कर में चोटिल हो गए। गेंद उनके कलाई पर लगी और वह दर्द से कराहते दिखे। दर्द से राहत मिलने के बाद रोहित शर्मा ने अफगानिस्तान के गेंदबाजों को चोट दिया। रन आउट होने से पहले उन्होंने 16 गेंद पर 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 16 रन बनाए।
रोहित शर्मा ने इस पारी में पहला छक्का जड़ते ही बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। बतौर ओपनर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनके 16000 रन पूरे हो गए। वह बतौर ओपनर भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। वीरेंद्र सहवाग के उनसे ज्यादा रन हैं, लेकिन उन्होंने एशिया और आईसीसी एकादश के लिए ओपनिंग करते हुए रन बनाए हैं।
|#
|खिलाड़ी
|अवधि
|मैच
|पारी
|NO
|रन
|HS
|औसत
|100
|50
|1
|सनत जयसूर्या (SL)
|1993–2011
|506
|563
|25
|19,298
|340
|35.86
|41
|95
|2
|क्रिस गेल (WI)
|2000–2021
|441
|506
|32
|18,867
|333
|39.8
|42
|102
|3
|डेविड वॉर्नर (AUS)
|2009–2024
|374
|462
|25
|18,744
|335*
|42.89
|49
|97
|4
|ग्रेम स्मिथ (SA)
|2002–2014
|342
|421
|24
|16,950
|277
|42.69
|37
|68
|5
|डेसमंड हेन्स (WI)
|1978–1994
|354
|438
|53
|16,120
|184
|41.87
|35
|96
|5
|वीरेंद्र सहवाग (IND)
|2001–2013
|332
|400
|12
|16,119
|319
|41.54
|36
|67
|6
|रोहित शर्मा (IND)
|2009–2026
|359
|384
|31
|16,005
|264
|45.33
|45
|83
|8
|सचिन तेंदुलकर (IND)
|1994–2012
|346
|342
|23
|15,335
|200*
|48.07
|45
|75
|9
|तमीम इकबाल (BAN)
|2007–2023
|391
|451
|19
|15,210
|206
|35.2
|32
|90
|10
|एलिस्टेयर कुक (ENG)
|2006–2018
|250
|374
|18
|15,110
|294
|42.44
|36
|74
|11
|मैथ्यू हेडन (AUS)
|1993–2009
|260
|340
|31
|14,825
|380
|47.97
|40
|66
|12
|गॉर्डन ग्रीनिज (WI)
|1974–1991
|227
|302
|26
|12,481
|226
|45.22
|30
|65
|13
|गैरी किर्स्टन (SA)
|1993–2003
|259
|324
|28
|12,373
|275
|41.8
|27
|73
|14
|सुनील गावस्कर (IND)
|1971–1987
|202
|286
|34
|12,258
|221
|46.08
|34
|67
|15
|सईद अनवर (PAK)
|1989–2003
|274
|306
|18
|12,113
|194
|42.05
|31
|62
|16
|मार्टिन गुप्टिल (NZ)
|2009–2022
|319
|351
|23
|11,953
|237*
|36.44
|22
|58
सनत जयसूर्या शीर्ष पर
बतौर ओपनर सबसे ज्यादा रन सनत जयसूर्या के नाम है। उन्होंने 19 हजार से ज्यादा रन बनाए हैं। क्रिस गेल और डेविड वॉर्नर के 18 हजार से ज्यादा रन हैं। वेस्टइंडीज के पूर्व खिलाड़ी डेसमंड हेंस, वीरेंद्र सहवाग और रोहित शर्मा के 16 हजार से ज्यादा रन हैं। सचिन तेंदुलकर, तमीम इकबाल और एलेस्टर कुक के 15 हजार से ज्यादा रन हैं।
रोहित शर्मा भारत के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने
रोहित शर्मा भारत के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए। रोहित की उम्र अभी 39 साल और 44 दिन है। उन्होंने ने मोहिंदर अमरनाथ को पीछे छोड़ा, जिन्होंने 39 साल और 36 दिन की उम्र में वनडे खेला था। पूरी खबर पढ़ें।