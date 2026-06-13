भारत के खिलाफ पहले वनडे में शनिवार (13 जून) को रहमानुल्लाह गुरबाज ने 48 गेंदों पर ताबड़तोड़ शतक जड़कर अफगानिस्तान को संकट से उबारा। गुरबाज ने भारत के खिलाफ दूसरा सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। वह भारत के खिलाफ शतक लगाने वाले अफगानिस्तान के दूसरे खिलाड़ी बने। अफगानिस्तान के लिए वनडे में सबसे तेज शतक जड़ने का रिकॉर्ड उनके नाम हो गया।
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धर्मशाला में बारिश से प्रभावित मैच में अफगानिस्तान को पहले बल्लेबाजी का न्यौता मिला। 25-25 ओवर के मैच में अफगानिस्तान की शुरुआत अच्छी नहीं रही। उसने 5 ओवर के अंदर 26 रन पर 3 विकेट गंवा दिए थे। ऐसा लग रहा था अफगानिस्तान की सस्ते में निपट जाएगी, लेकिन गुरबाज ने कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी के साथ चौथे विकेट के लिए 66 गेंद पर 116 रन जोड़ दिए।
एबी डिविलियर्स को पीछे छोड़ा
इस साझेदारी में गुरबाज का योगदान 38 गेंद पर 82 रन का था। शाहिदी ने 28 गेंद पर 27 रन बनाए। गुरबाज ने इस पारी के दौरान ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर जेम्स फॉल्कनर, एबी डिविलियर्स और माइकल ब्रेसवेल को पीछे छोड़ा। तीनों ने भारत के खिलाफ 57 गेंद पर शतक जड़ा है। सबसे तेज शतक शाहिद अफरीदी के नाम है। उन्होंने 2005 में कानपुर में 45 गेंद पर शतक जड़ा था।
धर्मशाला, 2026
अलोवे, 2010
शारजाह, 2012
शारजाह, 2013
बेलफास्ट, 2019
गुरबाज ने 8 साल का सूखा खत्म किया
गुरबाज ने धर्मशाला में शतक जड़कर 8 साल का सूखा खत्म किया। वह भारत के खिलाफ शतक लगाने वाले अफगानिस्तान के दूसरे खिलाड़ी बने। इससे पहले मोहम्मद शाहजाद ने 2018 में 124 रनों की पारी खेली थी। अफगानिस्तान के लिए सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी बनकर गुरबाज ने शाहजाद और करिम सादिक का रिकॉर्ड तोड़ा। दोनों ने 72 गेंद पर शतक जड़ा। गुरबाज का यह वनडे में 9वां शतक था। वह अफगानिस्तान के लिए सबसे ज्यागा शतक जड़ने वाले खिलाड़ी हैं।
इशान को 31 महीने बाद मिला मौका, भारतीय टीम के लिए 2 खिलाड़ियों का डेब्यू
अफगानिस्तान के खिलाफ पहले वनडे में भारतीय टीम ने हर्ष दुबे और गुरनूर बरार को डेब्यू का मौका दिया। बारिश के कारण मैच 25-25 ओवर का होगा। पूरी खबर पढ़ें।