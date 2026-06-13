अफगानिस्तान के खिलाफ बारिश से प्रभावित पहले वनडे में भारतीय टीम ने 2 खिलाड़ियों हर्ष दुबे और गुरनूर को डेब्यू करने का मौका दिया। हर्ष को केएल राहुल और गुरनूर को कप्तान शुभमन गिल ने भारतीय टीम की टोपी दी। इसके अलावा विकेटकीपर बल्लेबाज इशान किशन की 31 महीने बाद वनडे क्रिकेट में मौका मिला। इससे पहले उन्होंने 2023 में आखिरी बार वनडे में भारत का प्रतिनिधित्व किया था।