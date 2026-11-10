अंडर 19 एशिया कप 2026 के अपने तीसरे और आखिरी ग्रुप मैच में भारतीय टीम का सामना यूएई की अंडर 19 टीम से हो रहा है। भारत ने पहले मैच में नेपाल को 10 विकेट से हराया था। उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम हारी थी। अब यह मुकाबला सेमीफाइनल के लिहाज से भारत के लिए हर हाल में जीतना जरूरी है। इस मुकाबले में इंडिया अंडर 19 के कप्तान लक्ष्य राजेश रायचंदानी टॉस नहीं जीत पाए। यूएई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी।

भारतीय अंडर 19 टीम इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरेगी। पाकिस्तान के खिलाफ हार के बाद टीम में एक बदलाव किया गया है। बाएं हाथ के गेंदबाज आर्यन सवसानी को यशवीर गौड़ की जगह टीम में शामिल किया गया है। बाकी बल्लेबाजी में कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। अन्वय द्रविड़ की एक अच्छी पारी की इस मैच में उम्मीद कर सकते हैं। वहीं आर्यवीर सहवाग, उपकप्तान यशबर्धन चौहान और कप्तान लक्ष्य पर भी नजरें होंगी।

दोनों टीमों की प्लेइंग 11

इंडिया अंडर 19: लक्ष्य राजेश रायचंदानी (कप्तान), आर्यवीर सहवाग, वीके विनीत, यशबर्धन चौहान, अर्जुन राजपूत, अन्वय द्रविड़ (विकेटकीपर), मनल चौहान, आर्यन सवसानी, काव्य पटेल, मोहित उल्वा, इशान सूद।

यूएई अंडर 19: अयान मिस्बाह (कप्तान), मुहम्मद साद (विकेटकीपर), अहमद ख़ुदादाद, यायिन राय, मोहम्मद नफीस, नूरुल्लाह अयोबी, हदायतुल्लाह खान, बिलाल खान, नसीम खान, ज़ैनुल्लाह रहमानी, उदीश सूरी।

इंडिया अंडर 19 का स्क्वाड

लक्ष्य रायचंदानी (कप्तान), आर्यवीर सहवाग, वी.के. विनीत, यशवर्धन सिंह चौहान (उप-कप्तान), कुशाग्र ओझा, अर्जुन राजपूत, मनल चौहान, अन्वय द्रविड़ (विकेटकीपर), रजत बघेल (विकेटकीपर), वी. यशवीर, आर्यन सवसानी, मोहित उलवा, काव्य पटेल, शाविन विनोद, इशान सूद।

यूएई अंडर 19 का स्क्वाड

अयान मिस्बाह (कप्तान), मुहम्मद अहमद (विकेटकीपर), उमर तौकीर, अहमद ख़ुदादाद, यायिन राय, मोहम्मद नफीस, ज़ैनुल्लाह रहमानी, उदीश सूरी, नूरुल्लाह अयोबी, मुहम्मद उमर फैसल, नसीम खान, रायज़ल नादिर, हदायतुल्लाह खान, बिलाल खान, मुहम्मद साद।

पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में बनाई जगह

ग्रुप ए से अपने पहले दोनों मैच जीतने वाली पाकिस्तान अंडर 19 की टीम ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अब भारतीय टीम अगर यह मैच जीतती है तो ग्रुप ए से सेमीफाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन जाएगी। वहीं ग्रुप बी से अभी किसी भी टीम ने सेमीफाइनल में जगह पक्की नहीं की है।

देवदत्त पडिक्कल नंबर 1, यशस्वी जायसवाल दूसरे पर; इंडिया ए-न्यूजीलैंड ए टेस्ट सीरीज के टॉप 5 बैटर-बॉलर

इंडिया ए और न्यूजीलैंड ए के बीच तीन चार दिवसीय मैचों की अनौपचारिक टेस्ट सीरीज हुई। इस सीरीज के सभी मुकाबले ड्रॉ पर समाप्त हुए। सीरीज के टॉप 5 बल्लेबाजों में देवदत्त पडिक्कल नंबर 1 पर रहे। वहीं गेंदबाजों की लिस्ट में आकिब नबी दार और मुकेश कुमार ने जगह बनाई। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





