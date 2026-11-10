अंडर 19 एशिया कप 2026 के अपने तीसरे ग्रुप मैच में भारत ने यूएई के खिलाफ 50 ओवर में 7 विकेट पर 309 रन बनाए। इसी के साथ यूएई को जीत के लिए 310 रन का लक्ष्य दिया। भारतीय अंडर 19 टीम के ओपनर और वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग ने 160 रन की बेहतरीन पारी खेली। नंबर 3 के बल्लेबाज वीके विनीत ने उनका साथ दिया।

विनीत और सहवाग ने भारतीय पारी को धीरे-धीरे संभाला और अंत में गीयर बदलते हुए तेज बल्लेबाजी की। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 193 रन जोड़े। आर्यवीर सहवाग ने 160 रन की पारी में 17 चौके और 7 छक्के लगाए। नसीम खान ने उनकी पारी का अंत किया। नसीम ने ही वीके विनीत को 67 रन पर पवेलियन भेजा। उन्होंने 69 गेंद की पारी में तीन चौके व तीन छक्के लगाए।

इससे पहले भारतीय कप्तान और ओपनर लक्ष्य रायचंदानी का फिर से बल्ला नहीं चला है। नेपाल के खिलाफ उन्होंने नाबाद अर्धशतक लगाया था। वहीं पाकिस्तान के खिलाफ वह खाता नहीं खोल पाए थे। इस मुकाबले में भी उन्होंने 32 गेंद पर सिर्फ 17 रन बनाए। पिछले मैच के हीरो और शतकवीर अर्जुन राजपूत इस मैच में 5 गेंद पर 4 रन ही बना पाए और हदायातुल्लाह खान के शिकार बने।

अन्वय द्रविड़ का नहीं चला बल्ला

46.1 ओवर में 276 रन पर चार विकेट गंवाने के बाद यशबर्धन चौहान ने 10 गेंद पर 17 रन बनाए और तेजतर्रार फिनिश किया। हालांकि, अन्वय द्रविड़ का विकेट भी इस दौरान गिरा। द्रविड़ ने 9 गेंद पर 12 रन बनाए और वह भी नसीम खान का शिकार बन गए। मनल चौहान ने भी सिर्फ 1 रन का ही योगदान दिया।

यशबर्धन चौहान ने 10 गेंद पर 17 रन बनाए और स्कोर 300 पार पहुंचाने में मदद की। अयान मिस्बाह ने उनको पवेलियन भेज दिया। उनके अलावा यूएई के लिए नूरुल्लाह आयोबी और हदायातुल्लाह खान को भी 1-1 विकेट मिला। वहीं नसीम खान ने 4 विकेट लिए। वह यूएई के सबसे सफल गेंदबाज रहे उन्होंने 10 ओवर में 1 मेडन के साथ 48 रन दिए। मोहित उल्वा ने नाबाद रहते हुए 2 गेंद पर 7 रन बनाए।

इस मैच के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग 11

इंडिया अंडर 19: लक्ष्य राजेश रायचंदानी (कप्तान), आर्यवीर सहवाग, वीके विनीत, यशबर्धन चौहान, अर्जुन राजपूत, अन्वय द्रविड़ (विकेटकीपर), मनल चौहान, आर्यन सवसानी, काव्य पटेल, मोहित उल्वा, इशान सूद।

यूएई अंडर 19: अयान मिस्बाह (कप्तान), मुहम्मद साद (विकेटकीपर), अहमद ख़ुदादाद, यायिन राय, मोहम्मद नफीस, नूरुल्लाह अयोबी, हदायातुल्लाह खान, बिलाल खान, नसीम खान, ज़ैनुल्लाह रहमानी, उदीश सूरी।

IND U19 vs UAE U19: आर्यवीर सहवाग का पहला शतक, अंडर 19 एशिया कप में मचाया तहलका

आर्यवीर सहवाग ने अंडर 19 एशिया कप 2026 के तीसरे मैच में यूएई के खिलाफ बेहतरीन शतकीय पारी खेली। उन्होंने पहले मैच में 70 नाबाद फिर दूसरे मैच में 22 और अब बेहतरीन शतक जड़ा। यूथ वनडे में यह उनका पहला सैकड़ा है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





