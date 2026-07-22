IND U19 vs SL U19 2nd Test: इंडिया अंडर 19 टीम ने रोहित यादव, प्रणव राघवेंद्र, चिगुरुपति वेंकट, जगन्नाथ हेमचुदेशन की शानदार गेंदबाजी के दम पर श्रीलंका अंडर 19 क्रिकेट टीम को पहली पारी में सिर्फ 148 रन के स्कोर पर समेत दिया और 263 रन की बड़ी बढ़त हासिल कर ली। इससे पहले भारत ने पहली पारी में कुशाग्र ओझा और मनल चौहान की शतकीय पारी के दम पर पहली पारी में 411 रन बनाए थे। पहली पारी के आधार पर भारत को 263 रन की लीड मिली और टीम इंडिया बेहद मजबूत स्थिति में आ गई।

इंडिया ए की शानदार गेंदबाजी

पहली पारी में इंडिया ए की गेंदबाजी शानदार रही और 4 गेंदबाजों ने 2-2 विकेट चटकाए। इसमें से रोहित यादव ने 6 ओवर में 14 रन देकर 2 विकेट लिए जबकि प्रणव राघवेंद्र ने 10 ओवर में 28 रन देकर 2 सफलता हासिल की। चिगुरुपति वेंकट की भी गेंदबाजी अच्छी रही और उन्होंने 14 ओवर में 27 रन देकर 2 विकेट झटके जबकि जगन्नाथ हेमचुदेशन ने 9.1 ओवर में 34 रन देकर 2 विकेट लिए जबकि काव्य पटेल को भी एक सफलता हासिल हुई।

श्रीलंका की बल्लेबाजी पहली पारी में पूरी तरह से भारतीय गेंदबाजों के सामने लड़खड़ा गई और इस टीम के लिए दुलनिथ सिगेरा ने सबसे बड़ी 34 रन की पारी खेली तो वहीं सेथमिका सेनेविरात्ने 25 रन बनाकर नाबाद रहे। टीम के ओपनर दिमंथा महाविथाना ने 24 रन का योगदान दिया। कप्तान विमथ दिनसारा नहीं चले और वो 8 रन बनाकर आउट हो गए तो वहीं विरान चमुदिथा ने 21 रन की पारी खेली।

इससे पहले पहली पारी में भारत के लिए कुशाग्र ओझा ने 111 रन की शानदार पारी काफी मुश्किल परिस्थिति में 193 गेंदों का सामना करते हुए खेली, लेकिन मनल चौहान ने भी अहम पारी खेलते हुए टीम के लिए एक छक्का और 20 चौकों की मदद से 150 रन बनाए। कप्तान यशवर्धन चौहान ने 89 गेंदों पर 2 छक्कों और 11 चौकों की मदद से 78 रन बनाए। श्रीलंका के लिए पहली पारी में गिमहान मेंडिस ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए।

रोहित नंबर 1, कोहली-गिल-श्रेयस सब पीछे; वनडे में चेज करते हुए इस दशक में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-9 भारतीय

रोहित शर्मा इस दशक में यानी साल 2020 से लेकर अब तक भारत की तरफ से वनडे में चेज करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले स्थान पर हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)