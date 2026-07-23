भारत और श्रीलंका की अंडर 19 टीमों के बीच खेली गई टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम ने 1-0 से जीत दर्ज कर ली है। पहला मैच बेनतीजा रहा था और ड्रॉ पर समाप्त हुआ था। अब दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय अंडर 19 टीम ने 211 रन से जीत दर्ज की और सीरीज भी अपने नाम कर ली। इस सीरीज में भारतीय बल्लेबाजों के साथ गेंदबाजों का भी जलवा रहा है। इस सीरीज के टॉप 5 गेंदबाजों में सभी भारतीय हैं।

इंडिया अंडर 19 और श्रीलंका अंडर 19 सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेकर रोहित यादव, यशवर्धन चौहान और जगन्नाथन हेमचुदेशन नंबर 1 पर हैं। इन सभी गेंदबाजों के 6-6 विकेट हैं। रोहित ने दूसरे टेस्ट मैच में 6 विकेट लिए और भारत की जीत के हीरो भी बने। वहीं श्रीलंका के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं कविजा गमागे जिन्होंने 4 विकेट दोनों मैच मिलाकर झटके और नंबर 6 पर मौजूद हैं।

इंडिया U19 बनाम श्रीलंका U19 टेस्ट सीरीज के बाद टॉप 10 गेंदबाज

खिलाड़ी मैच ओवर गेंदें विकेट औसत रन दिए 4 विकेट 5 विकेट रोहित यादव (IND) 1 22.0 132 6 10.50 63 1 0 यशवर्धन चौहान (IND) 2 32.0 192 6 21.83 131 1 0 जेगनाथन हेमचुदेशन (IND) 2 56.1 337 6 42.17 253 0 0 चिगुरुपति वेंकट (IND) 1 23.0 138 5 10.80 54 0 0 प्रणव राघवेंद्र (IND) 2 48.4 292 5 31.60 158 0 0 काविजा गामागे (SL) 2 55.5 335 4 54.75 219 0 0 विग्नेश्वरन आकाश (SL) 1 21.2 128 3 23.00 69 0 0 दुलनिथ सिगेरा (SL) 2 50.0 300 3 55.67 167 0 0 काव्य पटेल (IND) 2 37.0 222 3 42.67 128 0 0 लाथेंद्र आकाश (SL) 1 19.0 114 3 22.00 66 0 0

भारत ने लिया वनडे सीरीज में हार का बदला

इस दौरे पर भारतीय अंडर 19 टीम को श्रीलंका अंडर 19 के खिलाफ वनडे सीरीज में हार मिली थी। उस सीरीज में भारतीय टीम 1-2 से हार गई थी। उसके बाद टेस्ट सीरीज में पहला मुकाबला श्रीलंकाई टीम ने ड्रॉ करवा लिया था। अब यहां दूसरा टेस्ट मैच 211 रन से जीतते हुए भारत ने 1-0 से सीरीज अपने नाम कर ली।

India U19 win the 2nd Multi-Day game by 211 runs, winning the series 1-0 against Sri Lanka U19 🏆



Manal Chauhan stars with the bat (150 & 51*) to claim the Player of the Match award ⭐#SLU19vINDU19 pic.twitter.com/nJPjVlXmZ1 — BCCI (@BCCI) July 23, 2026

इस मैच में पहले खेलते हुए भारतीय टीम ने 411 रन बनाए थे। जवाब में श्रीलंकाई टीम 148 रन पर सिमट गई और भारटीय टीम को मिली 263 रन की बढ़त। दूसरी पारी में भारत ने लक्ष्य के शतक की बदौलत 208 रन बनाए और पारी घोषित कर दी। श्रीलंका को मिला 472 रन का लक्ष्य और इसका पीछा करते हुए मेजबान टीम 260 रन पर सिमट गई। भारत के लिए इस मैच में 150 और नाबाद 51 रन बनाकर मनल चौहान बल्लेबाजी के हीरो रहे और रोहित यादव ने 2 और 4 विकेट अपने नाम किए।

IND U19 vs SL U19: भारत ने श्रीलंका से जीती टेस्ट सीरीज; लक्ष्य, मनल, कुशाग्र के शतक, रोहित की शानदार गेंदबाजी

IND U19 vs SL U19 2nd Test: भारत ने श्रीलंका को दूसरे टेस्ट मैच में 211 रन के बड़े अंतर से हरा दिया और 2 मैचों की टेस्ट सीरीज को 1-0 से जीत लिया। इस जीत के साथ ही भारत ने टेस्ट सीरीज भी 1-0 से अपने नाम कर ली। इस टेस्ट सीरीज का पहला मैच ड्रॉ रहा था। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





