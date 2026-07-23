इंडिया अंडर 19 टीम और श्रीलंका अंडर 19 टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली गई जिसके दूसरे मैच में भारत को 211 रन से जीत मिली और इस जीत के साथ भारत ने 1-0 से टेस्ट सीरीज जीत ली। श्रीलंका की धरती पर ये इंडिया अंडर 19 टीम की बड़ी उपलब्धि रही। भारत की इस जीत के बाद अगर इस टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की बात करें तो भारतीय ओपनर लक्ष्य राजेश रायचंदानी पहले स्थान पर रहे।

लक्ष्य राजेश रायचंदानी ने बनाए सबसे ज्यादा रन

लक्ष्य ने इस टेस्ट टेस्ट सीरीज में भारत के लिए साथ ही ओवरऑल भी सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर रहे। उन्होंने पहले टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाया तो वहीं दूसरे टेस्ट मैच में नाबाद शतकीय पारी भी खेली। उन्होंने 2 मैचों में सबसे ज्यादा 307 रन बनाए और उनका बेस्ट स्कोर 207 रन रहा। वहीं सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर श्रीलंका के बैटर सेनूजा वेकुनागोडा रहे जिन्होंने 2 मैचों में 306 रन बनाए।

सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर भारतीय बल्लेबाज मनल चौहान रहे जिन्हें पहले मैच में खेलने का मौका नहीं मिला था, लेकिन दूसरे मैच की दोनों पारियों को मिलाकर उन्होंने 201 रन बनाए जबकि सागर विर्क दो मैचों में 151 रन बनाकर चौथा स्थान हासिल किया। वहीं कविजा गमागे ने 2 मैचों में 143 रन बनाए और चौथा स्थान हासिल किया जबकि कुशाग्र ओझा 2 मैचों में 135 रन बनाकर पांचवें स्थान पर रहे।

भारत-श्रीलंका टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज

प्लेयरसालमैचपारीनाबादरनबेस्ट स्कोरऔसतगेंदस्ट्राइक रेट100500चौकेछक्के
लक्ष्य रायचंदानी2026-2026231307207153.544369.3201314
सेनूजा वेकुनागोडा 2026-202624130623310234189.73110441
मनल चौहान2026-202612120115020129069.31110272
सागर विर्क2026-202623015113450.3335542.53101181
कविजा गमागे 2026-20262401435135.7537338.33010202
कुशाग्र ओझा2026-202622013511167.523357.93100152
विमथ दिनसारा2026-2026240128643229243.83020180
दुलनिथ सिगेरा2026-20262401187229.513587.4011115
यशवर्धन चौहान2026-20262301047834.6615865.82010142
मानव कृष्णा2026-202611010010010015365.3510063

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