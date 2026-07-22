इंडिया अंडर 19 और श्रीलंका अंडर 19 के बीच खेले जा रहे दूसरे अनाधिकारिक टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने पकड़ मजबूत कर ली है। मैच के तीसरे दिन ही चौथी पारी शुरू हो चुकी है और श्रीलंका के सामने है 472 रन का विशाल लक्ष्य। भारत के 411 रन के जवाब में पहली पारी में श्रीलंकाई टीम 148 रन पर सिमट गई। भारत को 263 रन की लीड पहली पारी के आधार पर मिली थी। फिर दूसरी पारी में लक्ष्य रायचंदानी ने शतक और मनल चौहान ने पचासा लगाकर भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया।

भारतीय बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन के बाद गेंदबाजों ने भी अपना जादू बिखेरा। रोहित यादव, प्रणव रागवेंद्र, जेगन्नाथन हेमचुदेशन और चिगुरुपति वेंकट को 2-2 सफलताएं मिलीं। काव्य पटेल ने भी एक विकेट अपने नाम किया। श्रीलंका अंडर 19 की पूरी टीम 52.1 ओवर में 148 रन पर ढेर हो गई। फिर दूसरी पारी में लक्ष्य और मनल की बेहतरीन पारियों की बदौलत भारत ने 40.2 ओवर में ही 3 विकेट पर 208 रन बनाए और श्रीलंकाई टीम के खिलाफ 471 रन की कुल बढ़त बनाते हुए पारी घोषित कर दी।

लक्ष्य रायचंदानी का पहली पारी में खाता भी नहीं खुला था। इसके बाद दूसरी पारी में उन्होंने बेहतरीन वापसी की और 116 गेंद पर नाबाद 100 रन बनाए। इस पारी में उन्होंने 9 चौके और एक छक्का लगाया। उन्होंने पहले टेस्ट में 207 रन की बेहतरीन पारी खेली थी। इसके अलावा मनल चौहान ने 46 गेंद पर 51 रन नाबाद रहते हुए बनाए और तेजतर्रार बल्लेबाजी से बढ़त को 470 पार पहुंचाया। मनल ने 7 चौके और एक छक्का अपनी पारी में लगाया।

श्रीलंका ने 0 पर गंवाया पहला विकेट

472 रन के लक्ष्य का तीसरे दिन पीछा करने उतरी श्रीलंकाई टीम ने अपने ओपनर दिमंथा महाविताना का विकेट 0 पर ही गंवा दिया। भारतीय टीम को चिगुरुपति वेंकट ने यह सफलता दिलाई। खबर लिखे जाने तक श्रीलंका अंडर 19 टीम का स्कोर 3 ओवर में 5 रन पर 1 विकेट था। दिन के खेल में 38 ओवर बाकी थे। यह कहना गलत नहीं होगा कि तीसरे दिन ही भारतीय टीम मुकाबले पर कब्जा कर सकती है।

यह मैच अगर भारतीय अंडर 19 टीम ने जीता तो सीरीज भी अपने नाम कर लेगी। भारतीय टीम ने श्रीलंका के इस दौरे पर तीन मैचों की अनाधिकारिक वनडे सीरीज 1-2 से गंवाई थी। इसके बाद गॉल में ही खेला गया पहला टेस्ट मैच बेनतीजा रहा था। अब यहां दूसरे टेस्ट मैच में जीत टीम इंडिया को टेस्ट सीरीज जिता सकती है और वनडे सीरीज की हार का बदला भी पूरा हो सकता है।

IND U19 vs SL U19: रोहित-प्रणव की घातक गेंदबाजी, श्रीलंका 148 पर सिमटी; भारत को मिली बड़ी बढ़त

इंडिया अंडर 19 टीम ने पहली पारी में शानदार बल्लेबाजी और फिर बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए श्रीलंका को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया और मजबूत स्थिति में आ गई। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





