इंडिया अंडर 19 और श्रीलंका अंडर 19 के बीच दूसरे अनाधिकारिक टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल खत्म हो चुका है। पहले दिन के खेल में 65 ओवर ही हो पाए और शुरुआत में बारिश के कारण मैच प्रभावित रहा। भारतीय टीम की टॉस हारकर पहले खेलते हुए शुरुआत डगमगा गई थी। 0 रन पर भारत ने 2 विकेट गंवा दिए थे। उसके बाद कुशाग्र ओझा ने बेहतरीन शतकीय पारी खेली। वहीं कप्तान यशवर्धन चौहान और मनल चौहान ने अर्धशतकीय पारी खेलकर भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया।

पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 3 विकेट पर 253 रन बनाए हैं। श्रीलंका ने इस मैच में टॉस जीता था और पहले गेंदबाजी चुनी थी। भारतीय टीम जब पहले बल्लेबाजी करने उतरी तो शुरुआत बेहद खराब रही। दोनों ओपनर्स खाता भी नहीं खोल पाए और पवेलियन लौट गए। पहले 6 ओवर में भारत ने एक भी रन नहीं बनाया था। उसके बाद कुशाग्र ओझा और कप्तान यशवर्धन के बीच 122 रन की साझेदारी हुई।

यश ने 78 रन बनाए। उनके विकेट के बाद भी कुशाग्र एक छोर पर डटे रहे और उन्होंने मनल के साथ पारी को आगे बढ़ाया। पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद कुशाग्र ओझा शतक पूरा कर चुके थे और 177 गेंद पर 103 रन बनाकर नाबाद थे। उनके अलावा मनल चौहान भी नाबाद थे और दिन के अंत तक 108 गेंद खेलकर 55 रन बना चुके थे। दोनों ने मिलकर इंडिया अंडर 19 टीम का स्कोर 250 पार पहुंचाया।

कुशाग्र-मनल के बीच 131 रन की नाबाद साझेदारी

कुशाग्र और मनल के बीच अभी तक 210 गेंद पर नाबाद 131 रन की साझेदारी हो चुकी है। कुशाग्र ने अब तक अपनी शतकीय पारी में 11 चौके और दो छक्के लगाए हैं। वहीं उनसे पहले कप्तान यशवर्धन चौहान ने बेहतरीन बल्लेबाजी की थी। यश ने 89 गेंद पर 78 रन बनाए थे और अपनी पारी में 11 चौके व दो छक्के भी लगाए थे। श्रीलंका के लिए दो विकेट गिमहान मेंडिस ने लिए और एक विकेट सेथमिका सेनेविरत्ने को मिला।

लक्ष्य-सागर का नहीं खुला खाता, कप्तान यश ने पचासा ठोक संभाली पारी; कुशाग्र ने भी जड़ा अर्धशतक

इंडिया अंडर 19 और श्रीलंका अंडर 19 के बीच दूसरा अनाधिकारिक टेस्ट मैच गॉल में खेला जा रहा है। इस मैच में भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही और शून्य पर ही दोनों ओपनर्स के विकेट गिर गए। इसके बाद कप्तान यश और कुशाग्र ओझा ने अर्धशतकीय पारियां खेली। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर



