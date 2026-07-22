इंडिया अंडर 19 और श्रीलंका अंडर 19 टीमों के बीच गॉल में जारी दूसरा अनाधिकारिक टेस्ट मैच के एक वक्त तीसरे दिन ही खत्म होने की उम्मीद थी। भारतीय गेंदबाज चिगुरुपति वेंकट ने श्रीलंकाई टॉप ऑर्डर की कमर तोड़ दी थी। इसके बाद श्रीलंकाई बल्लेबाज सेनुजा वेकुनागोडा ने कप्तान विमथ दिनसारा के साथ 98 रन की साझेदारी करते हुए टीम को कुछ हद तक तीसरे दिन टीम की हार को टाला और बुरी स्थिति से बाहर निकाला।

सेनुजा 52 गेंद पर 64 रन की तेजतर्रार पारी खेलते हुए पवेलियन लौट गए। उन्होंने भारतीय कप्तान यशवर्धन के खिलाफ अपना विकेट गंवाने से पहले तक 9 बेहतरीन चौके जड़े थे। दूसरी तरफ कप्तान दिनसारा ने सधी हुई बल्लेबाजी की और 91 गेंद पर 55 रन बनाए। कप्तान दिनसारा तीसरे दिन के अंत तक 55 रन बनाकर नाबाद भी रहे। तीसरे दिन के अंत तक श्रीलंका अंडर 19 टीम ने 4 विकेट खोकर 36 ओवर में 155 रन बना लिए थे।

चौथे दिन रोमांचक होगा चरम पर

अब चौथे और अंतिम दिन श्रीलंका अंडर 19 टीम को जीत के लिए 317 रनों की जरूरत है। जबकि भारतीय टीम को 6 और विकेट की तलाश है यह मैच जीतने और सीरीज कब्जाने के लिए। 472 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंकाई टीम की शुरुआत खराब थी। 0 पर पहला विकेट गिरा था। उसके बाद 38 रन पर टीम के टॉप 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे।

फिर सेनुजा और कप्तान दिनसारा ने चौथे विकेट के लिए 98 रन की साझेदारी की। भारत के लिए पहले तीनों विकेट चिगुरुपति वेंकट ने लिए। जबकि कप्तान यशवर्धन चौहान ने सेनुजा का विकेट लेते हुए खतरनाक दिख रही साझेदारी को तोड़ा। अब चौथे व अंतिम दिन दोनों टीमें जीत के लिए जोर लगाती नजर आएंगी। फिलहाल भारतीय टीम का पलड़ा भारी नजर आ रहा है।

भारत के लिए तीन बल्लेबाजों ने ठोका शतक

इस मुकाबले में भारत के लिए तीन बल्लेबाजों ने शतक ठोका है। पहली पारी में मनल चौहान ने 150 और कुशाग्र ओझा ने 111 रन बनाते हुए टीम का स्कोर 411 रन तक पहुंचाने में मदद की थी। उसके बाद पहली पारी के आधार पर 263 रन की बढ़त लेकर भारतीय टीम ने दूसरी पारी में 3 विकेट पर 208 रन बनाकर पारी घोषित की। फिर दूसरी इनिंग में लक्ष्य ने नाबाद 100 रन की बेहतरीन पारी खेली।

वैभव-अभिषेक ओपनर, रिंकू की वापसी, दो खिलाड़ी कर सकते डेब्यू; पहले टी20 मैच की संभावित प्लेइंग 11

भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन मैचों की सीरीज का पहला टी20 23 जुलाई को हरारे में होगा। इस मुकाबले के लिए भारत की प्लेइंग 11 में दो खिलाड़ी डेब्यू कर सकते हैं। वहीं वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा की जोड़ी ओपनिंग करती नजर आएगी। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर