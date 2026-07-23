इंडिया अंडर 19 क्रिकेट टीम में मनल चौहान, कुशाग्र ओझा और लक्ष्य राजेश रायचंदानी की शतकीय पारी साथ ही रोहित यादव और चिगुरुपति वेंकट की शानदार गेंदबाजी के दम पर श्रीलंका अंडर 19 टीम को दूसरे अनाधिकारिक टेस्ट मैच में 211 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत ने टेस्ट सीरीज भी 1-0 से अपने नाम कर ली। इस टेस्ट सीरीज का पहला मैच ड्रॉ रहा था।

दूसरे टेस्ट मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। इसके बाद भारत ने पहली पारी में 411 रन बनाए। इसके जवाब में श्रीलंका की टीम पहली पारी में 148 रन के स्कोर पर सिमट गई और भारत को पहली पारी में 263 रन की बढ़त मिल गई। दूसरी पारी में भारत ने 3 विकेट पर 208 रन बनाकर पारी की घोषणा कर दी और भारत की कुल बढ़त 471 रन की हो गई और श्रीलंका को जीत के लिए 472 का लक्ष्य मिला। इसके जवाब में श्रीलंका की टीम दूसरी पारी में 260 रन पर आउट हो गई और भारत को बड़ी जीत मिली।

रोहित यादव की घातक गेंदबाजी

दूसरी पारी में भारत के लिए रोहित यादव ने कमाल की गेंदबाजी की और कुल 4 विकेट लिए तो वहीं चिगुरुपति वेंकट को भी 3 सफलता मिली। कप्तान यशवर्धन, जगन्नाथ और प्रणव ने भी एक-एक विकेट लिए। इस मैच में रोहित ने पहली पारी में भी 2 विकेट लिए थे और उन्होंने कुल 6 विकेट हासिल किए। वेंकट को भी पहली पारी में 2 विकेट मिले थे और उन्होंने इस मैच में कुल 5 विकेट लिए। पहली पारी में प्रणव और जगन्नाथ को भी 2-2 सफलता मिली थी।

मनल चौहान, कुशाग्र ओझा और लक्ष्य राजेश रायचंदानी ने लगाए शतक

भारत की तरफ से पहली पारी में कुशाग्र ओझा ने 111 रन की पारी खेली थी जबकि मनल चौहान ने 150 रन बनाए थे। वहीं दूसरी पारी में लक्ष्य ने भी सानदार प्रदर्शन करते हुए 100 रन बनाकर नाबाद रहे। वहीं मनल भी दूसरी पारी में 46 गेंदों पर एक छक्का और 7 चौकों की मदद से 51 रन बनाकर नाबाद रहे। पहली पारी में भारतीय टीम के कप्तान यशवर्धन चौहान ने भी 78 रन की उपयोगी पारी खेली। दूसरी पारी में श्रीलंका के लिए सेनूजा वेकुनागोडा और विमथ दिनसारा ने 64-64 रन की पारी खेली जबकि पहली पारी में श्रीलंका के लिए दुलनिथ सिगेरा ने सबसे ज्यादा 31 रन की पारी खेली।

रोहित नंबर 2, सचिन टॉप पर; वनडे में चेज करते हुए हारे हुए मैचों में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाले टॉप-10 भारतीय

भारत की तरफ से वनडे में चेज करते हुए हारे हुए मैचों में सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम पर दर्ज है। रोहित शर्मा भी पीछे नहीं हैं और वो इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर मौजूद हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)