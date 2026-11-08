अंडर-19 एशिया कप 2026 के 8वें मैच में रविवार (8 नवंबर) को पाकिस्तान अंडर-19 के खिलाफ इंडिया अंडर-19 ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। ग्रुप ए में इंडिया अंडर-19 1 मैच में 1 जीत दर्ज करके शीर्ष पर है। उसने नेपाल को हराया था। पाकिस्तान अंडर-19 एक मैच जीतकर दूसरे पर है। उसने यूएई को हराया था।

इंडिया अंडर-19 और पाकिस्तान अंडर-19 के बीच अब तक 30 मैचों में आमना-सामना हुआ है। इनमें से भारत ने 17 और पाकिस्तान ने 12 मैच जीते हैं, जबकि 1 मैच का कोई नतीजा नहीं निकला। 2021 के बाद से भारत ने 6 मौकों में से केवल 2 बार जीत हासिल की है।

पाकिस्तान अंडर-19 प्लेइंग XI

उस्मान खान, जहांगीर बिलाल, अब्दुल कादिर, अहमद हुसैन, अली रजा, हमजा जहूर (विकेटकीपर), हसनैन अब्बास डार, मोहम्मद सय्याम, फरहान यूसुफ (कप्तान), नकाब शफीक, रिजवानुल्लाह।

इंडिया अंडर 19 प्लेइंग XI

लक्ष्य राजेश रायचंदानी (कप्तान), आर्यवीर सहवाग, अन्वय द्रविड़ (विकेटकीपर), अर्जुन राजपूत, इशान सूद, काव्या पटेल, मनल चौहान, मोहित उलवा, यशवीर गौड़, वीके विनीत, यशबर्धन चौहान।

भारत अंडर-19 टीम

लक्ष्य राजेश रायचंदानी (कप्तान), आर्यवीर सहवाग, अन्वय द्रविड़ (विकेटकीपर), अर्जुन राजपूत, इशान सूद, काव्या पटेल, मनाल चौहान, मोहित उलवा, यशवीर गौड़, वीके विनीत, यशबर्धन चौहान, रजत बघेल, शाविन विनोद, आर्यन सवसानी, कुशाग्र ओझा।

पाकिस्तान अंडर- 19 टीम

उस्मान खान, जहांगीर बिलाल, अब्दुल कादिर, अहमद हुसैन, अली रजा, हमजा जहूर (विकेटकीपर), हसनैन अब्बास डार, मोहम्मद सय्याम, फरहान यूसुफ (कप्तान), नकाब शफीक, रिजवानुल्लाह, हुजैफा अहसन, अब्दुल सुभान, मोहम्मद हुजैफा, हयाम खान।

श्रीलंका-बांग्लादेश मैच के बाद अंकतालिका

अंडर 19 एशिया कप 2026 के छठे मैच के बाद ग्रुप बी की अंकतालिका में अफगानिस्तान पहले नंबर पर है जबकि ग्रुप ए में भारत टॉप पर कायम है। पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है। वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग अब टॉप-5 बल्लेबाजों की लिस्ट से बाहर हो चुके हैं। टॉप पर पाकिस्तान के बल्लेबाज उस्मान खान हैं। पूरी खबर पढ़ें।