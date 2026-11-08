IND U19 vs PAK U19: अंडर 19 एशिया कप 2026-27 के दूसरे मुकाबले में भारतीय अंडर 19 टीम का सामना पाकिस्तान की अंडर 19 टीम के साथ हो रहा है। इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की पारी लड़खड़ा गई। भारतीय अंडर 19 टीम 46.3 ओवर में 208 रन ही बना पाई। पाकिस्तान को जीत के लिए 209 रन का लक्ष्य मिला।

अर्जुन राजपूत ने खेली शतकीय पारी

भारत का टॉप ऑर्डर फ्लाप रहा। आर्यवीर सहवाग, कप्तान लक्ष्य रायचंदानी, अन्वय द्रविड़ कोई भी प्रभावित नहीं कर पाया। 86 रन पर भारत की आधी टीम पवेलियन लौट गई थी। फिर ऑलराउंडर अर्जुन राजपूत ने पारी को संभाला और एक छोर पर डटे रहे। छठे विकेट के लिए अर्जुन ने मनल चौहान के साथ 66 रन जोड़े और स्कोर 150 तक पहुंचाया। अर्जुन ने 85 गेंद पर 107 रन की पारी खेली, जिसमें 11 चौके और 5 छक्के शामिल थे। भारतीय पारी इस मैच में शुरू से ही लड़खड़ा गई थी।

कप्तान लक्ष्य रायचंदानी खाता भी नहीं खोल पाए और शून्य पर भारत ने पहला विकेट गंवाया। इसके बाद वीके विनीत ने 29 गेंद खेलीं और सिर्फ 8 रन ही बना पाए। फिर आर्यवीर सहवाग भी 40 गेंद पर 22 और उपकप्तान यशवर्धन चौहान 11 गेंद पर 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अन्वय द्रविड़ ने भी 16 गेंद पर सिर्फ 10 रन का ही योगदान दिया। मनल चौहान भी 19 गेंद पर 11 रन ही बना पाए। पाकिस्तान के लिए अली राजा और रहवानुल्लाह ने 3-3 विकेट लिए।

इस मुकाबले के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग 11

इंडिया अंडर 19: लक्ष्य राजेश रायचंदानी (कप्तान), आर्यवीर सहवाग, अन्वय द्रविड़ (विकेटकीपर), अर्जुन राजपूत, इशान सूद, काव्या पटेल, मनल चौहान, मोहित उलवा, यशवीर गौड़, वीके विनीत, यशबर्धन चौहान।

पाकिस्तान अंडर 19: उस्मान खान, जहांगीर बिलाल, अब्दुल कादिर, अहमद हुसैन, अली रजा, हमजा जहूर (विकेटकीपर), हसनैन अब्बास डार, मोहम्मद सय्याम, फरहान यूसुफ (कप्तान), नकाब शफीक, रिजवानुल्लाह।

पिता बनाने चाहते थे बास्केटबॉल प्लेयर, गुरनूर बराड़ को क्रिकेट से था प्यार, स्टेन का वीडियो देख बने तेज गेंदबाज

गुरनूर बराड़ के पिता को लगा कि उनकी लंबाई खेल में काम आएगी, इसलिए उन्होंने उन्हें बास्केटबॉल की ओर धकेला, लेकिन बेटे को हमेशा से क्रिकेट और खासतौर पर तेज गेंदबाजी ही पसंद थी। गुरनूर अपनी किशोरावस्था के आखिरी सालों में जाकर ही इस खेल को गंभीरता से लेना शुरू किया। उन्होंने डेल स्टेन के ढेरों वीडियो देखे। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)