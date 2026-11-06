IND U19 vs NEP U19: इंडिया अंडर 19 टीम ने अंडर 19 एशिया कप 2026 के पहले लीग मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए नेपाल की टीम को 10 विकेट से हरा दिया और टूर्नामेंट की शुरुआत जीत के साथ की। भारतीय टीम की इस जीत में कई खिलाड़ियों का योगदान रहा जिसमें आर्यवीर सहवाग, कप्तान लक्ष्य रायचंदानी, अर्जुन राजपूत, इशान सूद शामिल रहे, लेकिन इन खिलाड़ियों में इशान ने बाजी मारी और प्लेयर ऑफ द मैच बने।

इशान सूद बने प्लेयर ऑफ मैच

नेपाल के खिलाफ हुए मैच में इशान सूद को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया जिन्होंने 10 ओवर में 18 रन देकर 3 विकेट लिए और इस दौरान उन्होंने 4 ओवर मेडन भी फेंके। वहीं अर्जुन राजपूत की गेंदबाजी भी शानदार रही जिन्होंने 5.3 ओवर में 8 रन देकर 3 विकेट लिए और एक ओवर मेडन फेंका। इसके अलावा आर्यवीर सहवाग ने भी नाबाद 70 रन की पारी खेली जबकि कप्तान लक्ष्य रायचंदानी ने नाबाद 53 रन बनाए। इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देखें तो इनमें कोई किसी से कम नहीं रहा, लेकिन इशान को ही प्लेयर ऑफ द मैच क्यों मिला।

इशान सूद की बात करें तो उन्होंने शुरुआत में ही नेपाल की टीम को बैकफुट पर धकेलने का काम किया। इशान ने दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पर बैटिंग करने आए तीनों बल्लेबाजों को जल्दी ही पवेलियन भेज दिया और इसके बाद विरोधी टीम वापसी कर ही नहीं पाई। इशान ने सबसे पहले दूसरे नंबर पर खेलने आए प्रसिद्ध जैशी को एक रन, तो वहीं तीसरे नंबर पर खेलने आए सूर्यांशु कोइराला को 5 रन जबकि चौथे स्थान पर खेलने आए निश्चल छेत्री को डक पर आउट कर दिया और भारत को इसके बाद नेपाल की टीम समेटने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी।

इस मैच में अर्जुन की गेंदबाजी भी शानदार रही, लेकिन उन्होंने जो 3 शिकार किए वो नेपाल के मध्यक्रम और निचलेक्रम के बैटर थे। चुकी इशान की गेंदबाजी ने ज्यादा असर इस मैच में डाला और भारत के खिलाफ नेपाल की टीम धराशाई हो गई जिसकी वजह से ही उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस मैच में आर्यवीर और लक्ष्य ने पहले विकेट के लिए नाबाद 129 रन की साझेदारी करते हुए भारत को 10 विकेट से आसान जीत दिला दी।

रोहित शर्मा नंबर 1, शुभमन गिल से आगे इशान किशन; एक वनडे मैच में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-6 बैटर

रोहित शर्मा किसी एक वनडे मैच में बाउंड्री यानी सिर्फ चौकों और छक्कों के जरिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर हैं। रोहित का ये रिकॉर्ड अब तक कोई नहीं तोड़ पाया है। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)