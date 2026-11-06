इंडिया अंडर 19 की टीम अंडर 19 एशिया कप 2026 में अपना पहला मुकाबला नेपाल की टीम के खिलाफ खेल रही है। इस मुकाबले में भारतीय कप्तान लक्ष्य रायचंदानी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। पहले खेलते हुए नेपाल की पूरी टीम 42.3 ओवर में 128 रन बनाकर सिमट गई। भारत को जीत के लिए 50 ओवर में 129 रन का लक्ष्य मिला। भारतीय गेंदबाज इशान सूद और अर्जुन राजपूत ने बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन किया।

इशान सूद ने घातक शुरुआत की और पहले तीनों झटके 27 रन पर ही नेपाल की टीम को दे दिए। उसके बाद मनल चौहान और यशवीर गौड़ ने भी विकेट झटके और 94 रन पर आधी नेपाल की टीम पवेलियन लौट गई। ओपनर नीरज यादव ने 20 रन बनाए। नेपाल के लिए सर्वाधिक 43 रन की पारी दर्श सोनार ने खेली और वह 9वें विकेट के रूप में काव्य पटेल का शिकार बन गए। उनके अलावा विकेटकीपर बल्लेबाज आशीष लोहार ने भी 29 रन की पारी खेली।

भारत के लिए सर्वाधिक 3-3 विकेट इशान सूद और अर्जुन राजपूत ने झटके। इशान ने 10 ओवर के स्पेल में 4 मेडन के साथ मात्र 18 रन ही खर्च किए। उनके बाद अर्जुन राजपूत ने 5.3 ओवर में 8 रन देकर तीन विकेट झटके। वहीं यशवीर गौड़ को भी दो सफलताएं मिलीं। काव्य पटेल और मनल चौहान को 1-1 सफलता मिली। उपकप्तान यशबर्धन चौहान ने 5 ओवर में 20 रन दिए और एक भी विकेट नहीं ले पाए। वहीं तेज गेंदबाज मोहित उल्वा को भी कोई सफलता नहीं मिली।

इस मुकाबले के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग 11

इंडिया अंडर 19: लक्ष्य रायचंदानी (कप्तान), आर्यवीर सहवाग, यशवर्धन सिंह चौहान (उप-कप्तान), अर्जुन राजपूत, मनल चौहान, अन्वय द्रविड़ (विकेटकीपर), वी.के. विनीत, वी. यशवीर, मोहित उलवा, काव्य पटेल, इशान सूद।

नेपाल अंडर 19: आशीष लुहार (विकेटकीपर), अभय यादव, बिपिन शर्मा (कप्तान), दर्श सोनार, नीरज कुमार यादव, निश्चल छेत्री, नितेश पटेल, प्रसिद्ध जैशी, सचिन भट्ट, सुशील रावल, सूर्यांशु कोइराला।

IND U19 vs NEP U19 LIVE Streaming: आर्यवीर सहवाग-अन्वय द्रविड़ होंगे एक्शन में, ऐसे देखें अंडर 19 एशिया कप का लाइव प्रसारण

IND U19 vs NEP U19 LIVE Streaming Channel: अंडर 19 एशिया कप 2026 में भारतीय अंडर 19 टीम अपना पहला मुकाबला नेपाल अंडर 19 के खिलाफ खेलने उतरेगी। इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स इस खबर में उपलब्ध हैं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर