अंडर 19 एशिया कप 2026 में भारतीय टीम शुक्रवार 6 नवंबर 2026 को अपना पहला मुकाबला नेपाल के खिलाफ खेलने उतरी है। यह मैच अल अमीरात में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में भारतीय कप्तान लक्ष्य रायचंदानी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। भारतीय प्लेइंग 11 में वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग बतौर ओपनर शामिल हैं।

वहीं राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय द्रविड़ बतौर विकेटकीपर टीम का हिस्सा हैं। यशबर्धन चौहान इस टीम के उपकप्तान हैं। कुशाग्र ओझा को जगह नहीं मिल पाई है। मोहिल उल्वा, काव्य पटेल और इशान सूद के रूप में टीम के पास तीन पेसर मौजूद हैं।

ग्रुप ए का यह पहला मैच है। भारत के ग्रुप में पाकिस्तान, नेपाल और यूएई की अंडर 19 टीमें शामिल हैं। ग्रुप ए के दूसरे मैच में पाकिस्तान अंडर 19 का सामना यूएई अंडर 19 से होना है। पहले दिन 5 नवंबर को ग्रुप बी के दो मुकाबले खेले गए जिसमें श्रीलंका ने मलेशिया को 9 विकेट से मात दी। वहीं इसी मैदान पर (जहां भारत-नेपाल मैच होगा) अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को 231 रन डिफेंड करते हुए 113 रन से हराया था।

दोनों टीमों की प्लेइंग 11

इंडिया अंडर 19: लक्ष्य रायचंदानी (कप्तान), आर्यवीर सहवाग, यशवर्धन सिंह चौहान (उप-कप्तान), अर्जुन राजपूत, मनल चौहान, अन्वय द्रविड़ (विकेटकीपर), वी.के. विनीत, वी. यशवीर, मोहित उलवा, काव्य पटेल, इशान सूद।

नेपाल अंडर 19: आशीष लुहार (विकेटकीपर), अभय यादव, बिपिन शर्मा (कप्तान), दर्श सोनार, नीरज कुमार यादव, निश्चल छेत्री, नितेश पटेल, प्रसिद्ध जैशी, सचिन भट्ट, सुशील रावल, सूर्यांशु कोइराला।

अंडर 19 एशिया कप 2026 के लिए दोनों टीमों के स्क्वाड

भारतीय अंडर 19 टीम: लक्ष्य रायचंदानी (कप्तान), आर्यवीर सहवाग, वी.के. विनीत, यशवर्धन सिंह चौहान (उप-कप्तान), कुशाग्र ओझा, अर्जुन राजपूत, मनल चौहान, अन्वय द्रविड़ (विकेटकीपर), रजत बघेल (विकेटकीपर), वी. यशवीर, आर्यन सवसानी, मोहित उलवा, काव्य पटेल, शाविन विनोद, इशान सूद।

नेपाल अंडर 19 टीम: बिपिन शर्मा (कप्तान), आशीष लुहार (विकेटकीपर), नीरज कुमार यादव, रोहित चंद, प्रसिद्ध जैशी, सोहेल कुंवर, दर्श सोनार, निश्चल छेत्री, सचिन भट्ट, रोशन शाही, सूर्यांशु कोइराला, अभय यादव, सुशील रावल, सुभम खनाल, नितेश पटेल।

IND U19 vs NEP U19 LIVE Streaming: आर्यवीर सहवाग-अन्वय द्रविड़ होंगे एक्शन में, ऐसे देखें अंडर 19 एशिया कप का लाइव प्रसारण

IND U19 vs NEP U19 LIVE Streaming Channel: अंडर 19 एशिया कप 2026 में भारतीय अंडर 19 टीम अपना पहला मुकाबला नेपाल अंडर 19 के खिलाफ खेलने उतरेगी। इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स इस खबर में उपलब्ध हैं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





