इंडिया अंडर 19 क्रिकेट टीम ने वनडे सीरीज के बाद ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 क्रिकेट टीम के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया और इस टेस्ट सीरीज को 2-0 से अपने नाम किया। भारतीय टीम ने मेजबान ऑस्ट्रेलिया की इस टेस्ट सीरीज में एक नहीं चलने दी और उनका क्लीन स्वीप कर दिया। इससे पहले भारत ने कंगारू टीम का वनडे सीरीज में भी 3-0 से क्लीन स्वीप किया था।

भारत-ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज में भारतीय बल्लेबाजों व गेंदबाजों का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा और दो मैचों के बाद बात अगर सबसे ज्यादा रन इस टेस्ट सीरीज में बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों की करें तो इसमें पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के बैटर ब्लेक कैटल रहे जिन्होंने 296 रन बनाए जबकि दूसरे स्थान पर भारतीय बैटर लक्ष्य राजेश रायचंदानी रहे जिन्होंने 2 मैचों में 250 रन बनाए। तीसरे स्थान पर भारतीय कप्तान यशवर्धन चौहान रहे जिन्होंने 2 मैचों में 106 रन बनाए।

अब बता अगर इस टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप-5 गेंदबाजों की करें तो इसमें भारतीय बॉलर तन्मय बलोदा ने मारी और उन्होंने एक मैच में ही कुल 14 विकेट हासिल किए जबकि दूसरे नंबर पर ईशान ओम और स्पेंसर ग्रीन एक साथ रहे जिन्होंने एक मैच खेले और इसमें 9-9 विकेट चटकाए। वहीं तीसरे स्थान पर 8 विकेट लेकर भारतीय कप्तान यशवर्धन चौहान रहे जिन्होंने 2 मैचों में 8 विकेट हासिल किए।

भारत-ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज के बाद टॉप-5 बैटर-बॉलर

बल्लेबाज मैच पारी रन औसत स्ट्राइक रेट 4 6 ब्लेक कैटल 2 4 296 74 69.48 40 6 लक्ष्य राजेश रायचंदानी 2 3 250 125 81.43 26 4 यशवर्धन चौहान 2 2 106 53 65.03 16 0 मोहित उल्वा 2 2 97 48.5 108.99 11 4 नील पटेल 2 4 86 21.5 45.26 10 0

गेंदबाज मैच ओवर गेंद विकेट औसत रन 4-विकेट 5-विकेट तन्मय बलोदा 1 44.5 269 14 5.21 73 0 2 ईशान ओम 1 42.5 257 9 12.78 115 1 1 स्पेंसर ग्रीन 2 58.5 353 9 28 252 0 1 यशवर्धन चौहान 2 62.4 376 8 19.88 159 0 1 मोहित उल्वा 2 36 216 4 30.5 122 0 0 प्रियांशु सिंह 2 33 198 3 28.33 85 0 0 केसी बार्टन 1 18 108 3 27.67 83 0 0

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इशान किशन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में नाबाद 37 रन बनाए और विराट कोहली का 10 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया साथ ही वो एक कैलेंडर साल में टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)