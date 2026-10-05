इंडिया अंडर 19 और ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 के बीच खेली जा रही दो मैचों की अनौपचारिक टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला सोमवार 5 अक्टूबर 2026 से अहमदाबाद में शुरू हुआ। इस मैच में पहले खेलते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली पारी में पहले दिन 73 ओवर खेलते हुए 174 रन पर सिमट गई। भारतीय गेंदबाज तन्मय बलोदा ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए कंगारू टीम को घुटने पर ला दिया।

तन्मय ने 25 ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी की और 11 मेडलन ओवर डाले। वहीं 32 रन देकर उन्होंने 6 विकेट अपने नाम कर लिए। उन्होंने नील पटेल, एली ब्रेन, इन फॉर्म बल्लेबाज जेड हॉलिक, जैकब पीट्ज, थॉमस वैसियो और पैट्रिक सुलिवन को पवेलियन भेजा। वह इस सीरीज का पहला मुकाबला खेल रहे हैं और आते ही उन्होंने अपनी गेंदबाजी का जलवा दिखाया।

ऑस्ट्रेलिया के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज चार्ली हेंडसरन ने सर्वाधिक 37 रन की पारी खेली। वहीं नंबर तीन के खिलाफ नील पटेल ने 31 रन बनाए। इन दोनों के अलावा कोई भी बल्लेबाज 30 रन का आंकड़ा तक नहीं छू पाया। 65 रन पर ऑस्ट्रेलिया के 6 विकेट गिर गए थे। उसके बाद चार्ली और जैकब ने सातवें विकेट के लिए 70 रन जोड़े।

भारत के दौरे पर एक भी जीत के लिए तरसी ऑस्ट्रेलियाई टीम

ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 टीम के लिए भारत का यह दौरा अब तक एक बुरे सपने की तरह रहा है। भारतीय अंडर 19 टीम ने लक्ष्य रायचंदानी की कप्तानी में पहले वनडे सीरीज 3-0 से जीतते हुए कंगारुओं का सूपड़ा साफ किया था। उसके बाद दो मैचों की चार दिवसीय टेस्ट सीरीज के पहले मैच में कप्तान यशबर्धन चौहान के नेतृत्व में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलियाई टीम को पारी और 48 रन से मात देते हुए सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई थी।

भारतीय टीम के लिए इस पारी में गेंदबाजी की बात करें तो तन्मय बलोदा के 6 विकेट के अलावा अयान अकरम ने दो विकेट अपने नाम किए। वहीं मोहित उल्वा और प्रियांशु सिंह ने 1-1 विकेट अपने नाम किया था। कप्तान यशबर्धन चौहान इस पारी में एक भी विकेट नहीं ले पाए। उन्होंने 10 ओवर में 3 मेडन के साथ 19 रन दिए। पहले मैच में यश ने 8 विकेट लेकर कंगारुओं की कमर तोड़ी थी।

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