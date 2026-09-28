इंडिया अंडर 19 और ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 के बीच दो मैचों की अनौपचारिक टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच के पहले दिन पहले खेलते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम 217 रन पर ही सिमट गई थी। जवाब में भारतीय टीम ने दूसरे दिन दूसरे सत्र में ही ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को पार करते हुए बढ़त बना ली।

भारतीय अंडर 19 वनडे टीम के कप्तान लक्ष्य राजेश रायचंदानी ने वनडे का बेहतरीन फॉर्म टेस्ट में भी जारी रखा और बेहतरीन शतक जड़ा। उनके अलावा कप्तान यशबर्धन चौहान ने भी 81 गेंद पर 54 रन की अच्छी पारी खेली, लेकिन इसे वह बड़ी पारी में नहीं तब्दील कर पाए। लक्ष्य ने 139 गेंद पर अपना शतक पूरा किया। उन्होंने भारत के बढ़त लेने तक नाबाद 105 रन बना लिए थे।

सागर विर्क और कुशाग्र ओझा पहली पारी में कुछ खास नहीं कर पाए। भारत की शुरुआत डगमगा गई थी और 46 रन पर दो विकेट गिर गए थे। ओपनिंग करने आए लक्ष्य एक छोर पर डटे रहे। चौथे नंबर पर आए कप्तान यशबर्धन के साथ उन्होंनेै 124 रन की साझेदारी की।

170 पर तीसरा विकेट गंवाने के बाद 3 रन में ही भारतीय टीम के 3 विकेट गिर गए। 173 पर टीम ने पांच विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद मानव कृष्णा ने लक्ष्य रायचंदानी का अच्छा साथ निभाया। दोनों के बीच छठे विकेट के लिए 45 रन की साझेदारी हो चुकी थी। अब देखना होगा कि लक्ष्य भारतीय टीम को कितनी बढ़त दिला पाते हैं।

इशान-मोहित की बेहतरीन गेंदबाजी से कंगारू बेबस

इशान ओम ने भारत के लिए गेंदबाजी में 24.5 ओवर में 53 रन देकर 5 विकेट लिए थे। उनके अलावा तेज गेंदबाज मोहिल उल्वा ने भी 37 रन देकर तीन सफलताएं अपने नाम की थीं। कप्तान यशबर्धन चौहान ने बल्ले से जलवा दिखाने से पहले गेंदबाजी में भी दो विकेट झटके थे। ऑस्ट्रेलिया के लिए ब्लेक कैटल ने 102 और जेड हॉलिक ने 59 रन की पारी खेली थी। अब भारतीय टीम बढ़त बना चुकी है।

IND U19 vs AUS 19: लक्ष्य का शतक, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया; वनडे सीरीज में 3-0 से किया सूपड़ा साफ

इंडिया अंडर 19 टीम ने ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 टीम को तीन मैचों की यूथ वनडे सीरीज में 3-0 से मात दी है। भारत ने तीसरे वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया। कप्तान लक्ष्य रायचंदानी ने नाबाद 110 रन की शतकीय पारी खेली। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





