इंडिया अंडर 19 टीम ने ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 के खिलाफ दूसरे अनौपचारिक टेस्ट मैच में बेहतरीन बढ़त बना ली है। पहली पारी में ऑस्ट्रेलियाई टीम 217 रन बनाकर सिमट गई थी। जवाब में तीसरे दिन की शुरुआत में ही भारतीय टीम की पहली पारी का अंत 494 रन पर हुआ। इसी के साथ इंडिया अंडर 19 टीम ने कुल 277 रन की बढ़त बना ली। लक्ष्य राजेश रायचंदानी ने 240 रन की शानदार पारी खेली।

भारतीय टीम ने 102.3 ओवर खेले। 10वें नंबर के खिलाड़ी और तेज गेंदबाज मोहित उल्वा ने बल्ले से जलवा दिखाया और 84 गेंद पर 92 रन की पारी खेली। 9वें विकेट के लिए मोहित ने लक्ष्य के साथ मिलकर 180 रन की साझेदारी करते हुए उनका साथ निभाया। लक्ष्य ने दोहरा शतक दूसरे दिन ही पूरा कर लिया था। तीसरे दिन की शुरुआत में 98.2 ओवर तक क्रीज पर टिके रहने के बाद वह पवेलियन लौटे।

लक्ष्य ने 281 गेंद पर 240 रन की पारी खेली। वह इंडिया अंडर 19 के लिए ओपनिंग करने आए थे। उन्होंने अपनी पारी में 24 चौके और 4 छक्के लगाए। कप्तान यशबर्धन चौहान ने दूसरे दिन 80 गेंद पर 54 रन की अर्धशतकीय पारी खेली थी। मोहिल उल्वा ने 84 गेंद पर बेहतरीन 92 रन की पारी खेली और 10 चौके व चार छक्के लगाए।

भारतीय मध्यक्रम लड़खड़ाया

भारतीय पारी की बात करें तो ओपनर लक्ष्य रायचंदानी ने एक छोर 98.2 ओवर तक संभाले रखा। उनके अलावा दूसरे ओपनर सागर विर्क सिर्फ 11 रन ही बना पाए। इसके अलावा तीसरे नंबर के खिलाफ कुशाग्र ओझा ने 26 गेंद पर 13 रन बनाए। फिर पांचवें नंबर के खिलाड़ी मनल चौहान 0 और छठे नंबर पर आए कुश पटेल सिर्फ 1 रन ही बना पाए।

मानव कृष्णा 25 और अयान अकरम ने 26 रन बनाते हुए अच्छी शुरुआत की लेकिन पारी को बड़े स्कोर तक नहीं ले जा पाए। 170 पर 2 विकेट के बाद 173 पर आधी टीम पवेलियन जा चुकी थी। मानव और अकरम ने लक्ष्य का कुछ-कुछ देर साथ देते हुए पारी आगे बढ़ाई। अंत में मोहित की कमाल की बल्लेबाजी से भारत ने 277 रन की विशाल बढ़त अपने नाम कर ली।

इससे पहले गेंदबाजी में भी मोहित उल्वा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 विकेट लिए थे। इशान ओम ने पंजा खोलते हुए पांच विकेट अपने नाम किए थे। दो विकेट कप्तान यशबर्धन चौहान ने झटके थे। ऑस्ट्रेलिया के लिए ब्लेक कैटल ने शतक और जेड हॉलिक ने अर्धशतक जड़ा था।

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