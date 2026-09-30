भारतीय अंडर 19 टीम ने पहले तीन मैचों की वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 टीम को 3-0 से हराते हुए सूपड़ा साफ किया था। उसके बाद टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में ही भारतीय अंडर 19 टीम ने तीसरे दिन ही कंगारू टीम को पारी और 48 रनों से मात दी। इसके बाद भारतीय अंडर 19 वनडे कप्तान लक्ष्य राजेश रायचंदानी टॉप बल्लेबाज हैं। वहीं गेंदबाजों की लिस्ट में इशान ओम नंबर 1 हैं।

भारत की पारी और 48 रन से जीत में टेस्ट टीम के कप्तान यशबर्धन चौहान ने गेंद और बल्ले दोनों से कमाल किया। उन्होंने पहले टेस्ट में जहां एक अर्धशतक समेत 54 रन बनाए। वहीं गेंदबाजी में उन्होंने दूसरी पारी में 6 विकेट लेकर कमाल किया और नंबर 2 गेंदबाज बन गए। इंडिया अंडर 19 और ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 टीम के बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (बी ग्राउंड) में खेला जाएगा।

इंडिया U19-ऑस्ट्रेलिया U19 पहले टेस्ट के बाद टॉप 5 बल्लेबाज

खिलाड़ी मैच पारी रन औसत स्ट्राइक रेट चौके छक्के लक्ष्या राजेश रायचंदानी 1 1 240 240.00 85.41 24 4 ब्लेक कैटल 1 2 225 112.50 72.12 30 4 मोहित उल्वा 1 1 92 92.00 109.52 10 4 जेड हॉलिक 1 2 59 29.50 36.65 7 0 यशबर्धन चौहान 1 1 54 54.00 67.50 7 0

इंडिया U19-ऑस्ट्रेलिया U19 पहले टेस्ट के बाद टॉप 5 गेंदबाज

खिलाड़ी मैच ओवर गेंदें विकेट औसत रन 4 विकेट 5 विकेट ईशान ओम 1 42.5 257 9 12.78 115 1 1 यशवर्धन चौहान 1 48.4 292 8 16.38 131 0 1 मोहित उलवा 1 17.0 102 3 22.00 66 0 0 केसी बार्टन 1 18.0 108 3 27.67 83 0 0 थियो त्सिंगोस 1 13.3 81 2 22.50 45 0 0

इंडिया अंडर-19 ने ऑस्ट्रेलिया को पारी और 48 रनों से हराया, यशबर्धन ने झटके 6 विकेट

ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के खिलाफ इंडिया अंडर-19 के लिए मैच में लक्ष्य रायचंदानी ने बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया और 240 रन बनाए। गेंद से मोहित उल्वा, इशान ओम और यशवर्धन चौहान ने अच्छा प्रदर्शन किया। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर

IND A vs AUS A: अंशुल कंबोज, शम्स मुलानी, नचिकेत ने लिए 3-3 विकेट, भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने बनाए 358 रन

इंडिया ए टीम के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ए टीम ने दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में 358 रन बनाए। मेजबान टीम के लिए सैम हार्पर ने शतक लगाया जबकि अंशुल कंबोज, शम्स मुलानी और नचिकेत ने 3-3 विकेट लिए। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर











