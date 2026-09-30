भारतीय अंडर 19 टीम ने पहले तीन मैचों की वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 टीम को 3-0 से हराते हुए सूपड़ा साफ किया था। उसके बाद टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में ही भारतीय अंडर 19 टीम ने तीसरे दिन ही कंगारू टीम को पारी और 48 रनों से मात दी। इसके बाद भारतीय अंडर 19 वनडे कप्तान लक्ष्य राजेश रायचंदानी टॉप बल्लेबाज हैं। वहीं गेंदबाजों की लिस्ट में इशान ओम नंबर 1 हैं।

भारत की पारी और 48 रन से जीत में टेस्ट टीम के कप्तान यशबर्धन चौहान ने गेंद और बल्ले दोनों से कमाल किया। उन्होंने पहले टेस्ट में जहां एक अर्धशतक समेत 54 रन बनाए। वहीं गेंदबाजी में उन्होंने दूसरी पारी में 6 विकेट लेकर कमाल किया और नंबर 2 गेंदबाज बन गए। इंडिया अंडर 19 और ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 टीम के बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (बी ग्राउंड) में खेला जाएगा।

इंडिया U19-ऑस्ट्रेलिया U19 पहले टेस्ट के बाद टॉप 5 बल्लेबाज

खिलाड़ीमैचपारीरनऔसतस्ट्राइक रेटचौकेछक्के
लक्ष्या राजेश रायचंदानी11240240.0085.41244
ब्लेक कैटल12225112.5072.12304
मोहित उल्वा119292.00109.52104
जेड हॉलिक125929.5036.6570
यशबर्धन चौहान115454.0067.5070

इंडिया U19-ऑस्ट्रेलिया U19 पहले टेस्ट के बाद टॉप 5 गेंदबाज

खिलाड़ीमैचओवरगेंदेंविकेटऔसतरन4 विकेट5 विकेट
ईशान ओम142.5257912.7811511
यशवर्धन चौहान148.4292816.3813101
मोहित उलवा117.0102322.006600
केसी बार्टन118.0108327.678300
थियो त्सिंगोस113.381222.504500

इंडिया अंडर-19 ने ऑस्ट्रेलिया को पारी और 48 रनों से हराया, यशबर्धन ने झटके 6 विकेट

ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के खिलाफ इंडिया अंडर-19 के लिए मैच में लक्ष्य रायचंदानी ने बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया और 240 रन बनाए। गेंद से मोहित उल्वा, इशान ओम और यशवर्धन चौहान ने अच्छा प्रदर्शन किया। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर

IND A vs AUS A: अंशुल कंबोज, शम्स मुलानी, नचिकेत ने लिए 3-3 विकेट, भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने बनाए 358 रन

इंडिया ए टीम के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ए टीम ने दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में 358 रन बनाए। मेजबान टीम के लिए सैम हार्पर ने शतक लगाया जबकि अंशुल कंबोज, शम्स मुलानी और नचिकेत ने 3-3 विकेट लिए। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर