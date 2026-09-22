इंडिया अंडर-19 टीम की निगाहें ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 का सूपड़ा साफ करन पर होंगी, जब दोनों टीमों बुधवार (22 सितंबर) को 3 मैचों की यूथ सीरीज के आखिरी मैच में राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में उतरेंगी। पहला मैच करीबी रहा था। इंडिया अंडर-19 ने 7 रन से जीत दर्ज की थी, लेकिन दूसरे मैच में लक्ष्य रायचंदानी की टीम ने 103 रनों से जीत दर्ज की।

इंडिया अंडर-19 टीम में वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग और राहुल द्रविड़ के बेटे अनव्य द्रविड़ हैं, लेकिन बल्ले और गेंद से धाकड़ प्रदर्शन करके यशबर्धन सिंह सुर्खियों में हैं। यश ने पहले मैच में अर्धशतक जड़ा था। दूसरे मैच में उन्होंने शतक जड़ा। गेंदबाजी की बात करें तो उन्होंने दोनों मैचों में 2-2 विकेट लिए।

यशबर्धन का शानदार प्रदर्शन

यशबर्धन ने पहले मैच में 34 गेंद पर 5 चौके और 2 छक्कों की मदद से 54 रन बनाए। दूसरे मैच में 100 गेंद पर 15 चौके और 2 छक्कों की मदद से 122 रन बनाए थे। दूसरी ओर अनव्य द्रविड़ ने पहले मैच में 18 गेंद पर 2 चौके और 3 छक्कों की मदद से 38 रन बनाए थे। दूसरे मैच में उन्होंने 8 गेंद पर 9 रन बनाए।

वीके विनीत की शानदार पारी

आर्यवीर सहवाग ने पहले मैच में 26 गेंद पर 5 चौके की मदद से 28 रन बनाए। दूसरे मैच में उन्होंने 48 गेंद पर 47 रन बनाए थे। दूसरे मैच में वीके विनीत ने 92 गेंद पर 4 चौके और 6 छक्कों की मदद से 87 रन बनाए। कुशाग्र ओझा ने 20 गेंद पर 5 चौके और 1 छक्के की मदद से 34 रन बनाए।

इंडिया अंडर-19 की प्लेइंग 11 में बदलाव की संभावना नहीं

इंडिया अंडर-19 तीसरे यूथ वनडे में बगैर बदलाव के उतर सकती है। इंडिया अंडर-19 ने दूसरे मैच में प्लेइंग 11 में 2 बदलाव किए थे। लक्ष्य रायचंदानी ने अर्जुन राजपूत और शविन विनोद की जगह वीके विनीत और काव्य पटेल को मौका दिया था। लक्ष्य पर भी अच्छे प्रदर्शन का दबाव होगा। दोनों मैचों में वह कुछ खास नहीं कर सके हैं।

इंडिया अंडर-19 की संभावित प्लेइंग 11

लक्ष्य रायचंदानी (कप्तान), आर्यवीर सहवाग, कुशाग्र ओझा, यशबर्धन चौहान, अन्वय द्रविड़ (विकेटकीपर), वीके विनीत, यशवीर गौर, मनाल चौहान, चिगुरुपति वेंकट, काव्या पटेल, मोहित उल्वा।

इंडिया अंडर-19-ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 दूसरे वनडे के टॉप-5 बल्लेबाज और गेंदबाज

इंडिया अंडर-19 ने ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 को यूथ वनडे सीरीज के दूसरे मैच में 102 रनों से हराकर अजेय बढ़त बना ली। यशबर्धन चौहान सीरीज में गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में शीर्ष पर हैं। पूरी खबर पढ़ें।