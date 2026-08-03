इंडिया अंडर 19 की टीम हाल ही में श्रीलंका दौरे पर गई थी। वहां वनडे सीरीज में 1-2 से हार और टेस्ट सीरीज में 1-0 से जीत के बाद भारत की अंडर 19 टीम अब ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 टीम के खिलाफ उतरेगी। ऑस्ट्रेलिया की अंडर 19 टीम भारत दौरे पर आ रही है, जिसके लिए कंगारू टीम का स्क्वाड घोषित हो गया है। गुजराती मूल के एक खिलाड़ी नील पटेल का इस टीम में चयन हुआ है। टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज और स्पिनर नील ने घरेलू क्रिकेट में न्यू साउथ वेल्स के लिए शानदार प्रदर्शन किया था।

ऑस्ट्रेलिया की अंडर 19 टीम भारत के इस दौरे पर तीन मैचों की वनडे सीरीज और दो मैचों की अनाधिकारिक टेस्ट सीरीज भी खेलेगी। इसके मुकाबले राजकोट और अहमदाबाद में होंगे। यानी नील पटेल अपने नेटिव फैंस के सामने मैदान पर नजर आने वाले हैं। इस दौरान वनडे सीरीज 18 से 23 सितंबर तक खेली जाएगी। साथ ही 27 सितंबर से 8 अक्टूबर तक टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। अभी इस सीरीज के लिए भारत का स्क्वाड आना बाकी है।

नील पटेल का घरेलू रिकॉर्ड

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट cricket.com.au के मुताबिक नील पटेल ने सभी स्तर मिलाकर, घरेलू, क्लब, अंडर 19, व अन्य एज ग्रुप में अब तक कुल 278 पारियों में 8176 रन बनाए हैं। जिसमें उनके नाम 11 शतक और 45 अर्धशतक शामिल हैं। इसके अलावा वह 202 विकेट भी अपने नाम कर चुके हैं।

ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 टीम का स्क्वाड

केसी बार्टन, हेडन बार्बुलोविक, एली ब्रेन, विल बाइरोम, ब्लेक कैटेल, जैक जोसनेक, स्पेंसर ग्रीन, कोनोर ग्रेगरी, चार्ली हेंडरसन, जेड होल्लिक, मैथ्यू लफ, नील पटेल, जैकब पीट्ज, पैट्रिक सुलिवन, थियो सिंगोस, थॉमस वैसियो।

इंडिया अंडर 19 बनाम ऑस्ट्रेलिया अंडर 9 सीरीज का शेड्यूल

वनडे

पहला वनडे: 18 सितंबर 2026, सुबह 9.30 (IST)

18 सितंबर 2026, सुबह 9.30 (IST) दूसरा वनडे: 21 सितंबर 2026, सुबह 9.30 (IST)

21 सितंबर 2026, सुबह 9.30 (IST) तीसरा वनडे: 23 सितंबर 2026, सुबह 9.30 (IST)

टेस्ट

पहला टेस्ट: 27 सितंबर 2026 से, सुबह 9.30 (IST)

27 सितंबर 2026 से, सुबह 9.30 (IST) दूसरा टेस्ट: 5 अक्टूबर 2026 से, सुबह 9.30 (IST)

Introducing our Australian Men's Under 19 squad to tour India next month 👋 pic.twitter.com/1z8Vf6erj7 — Cricket Australia (@CricketAus) August 2, 2026

IND vs PAK मैच के बाद एशियन लीजेंड्स लीग के शीर्ष 5 बल्लेबाज और गेंदबाज

एशियन लीजेंड्स लीग 2026 के छह मैच हो चुके हैं। छठे मैच में इंडिया रॉयल्स ने पाकिस्तान पैंथर्स को हराते हुए लगातार दूसरी जीत दर्ज की। मगर अंकतालिका में भारतीय टीम दूसरे स्थान पर है। टॉप 5 बल्लेबाजों में दो भारतीय और टॉप 5 गेंदबाजों में अकेले शादाब जकाती हैं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर

