इंडिया अंडर 19 और ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 टीमों के बीच खेली जा रही यूथ वनडे सीरीज के पहले दो मैच जीतते हुए भारतीय टीम ने सीरीज अपने नाम कर ली है। इस सीरीज के पहले दो मैचों के बाद रनों के मामले में यशबर्धन चौहान नंबर 1 पर काबिज हैं। वहीं अगर सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की बात करें तो ऑस्ट्रेलियाई कप्तान जैक जोसनेक नंबर 1 हैं और भारत के अन्वय द्रविड़ नंबर 5 और यशबर्धन तीसरे पर हैं।
वहीं वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग इस लिस्ट के टॉप 10 में भी नहीं हैं क्योंकि उन्होंने अभी तक दोनों मैच में एक भी छ्क्का नहीं लगाया है। हालांकि, रनों के मामले में सहवाग 2 पारियों में 75 रन बनाकर चौथे स्थान पर हैं। उन्होंने अब तक छक्के एक भी नहीं लगाए हैं लेकिन 2 मैचों में 14 चौके वह जड़ चुके हैं।
भारतीय अंडर 19 टीम ने बारिश के प्रभावित पहला मुकाबला 7 रनों से जीता था। उसके बाद दूसरे मैच में इंडिया अंडर 19 टीम ने ऑस्ट्रेलियाई टीम को 103 रनों से मात दी और सीरीज पर कब्जा करते हुए 2-0 की अजेय बढ़त बना ली। इस मैच में 122 रन की पारी बल्ले से और गेंद से दो विकेट लेने वाले यशबर्धन चौहान हीरो बने।
इंडिया ए बनाम ऑस्ट्रेलिया ए यूथ वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप 10 बल्लेबाज
|बल्लेबाज
|मैच
|पारी
|रन
|छक्के
|जैक कोसनेक
|2
|2
|136
|7
|वीके विनीत
|1
|1
|87
|6
|यशबर्धन चौहान
|2
|2
|176
|4
|हेडन बारबुलोविक
|2
|2
|51
|3
|अन्वय द्रविड़
|2
|2
|47
|3
|जेड हॉलिक
|2
|2
|57
|2
|कुशाग्र ओझा
|2
|2
|50
|2
|नील पटेल
|2
|2
|46
|2
|ब्लेक कैटल
|2
|2
|46
|1
|अर्जुन राजपूत
|1
|1
|15
|1
भारत के 341 के जवाब में 238 पर सिमटी कंगारू टीम
दूसरे मुकाबले की बात करें तो भारतीय टीम ने यशवर्धन के शतक और वीके विनीत के अर्धशतक की बदौलत 341 रन 50 ओवर में बनाए थे। आर्यवीर सहवाग ने भी 47 रनों की पारी खेली थी। जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 238 रन पर ही सिमट गई। इंडिया अंडर 19 के लिए गेंदबाजी में चिगुरुपति वेंकट ने 3 विकेट लिए। वहीं काव्य पटेल और यशबर्धन चौहान को 2-2 विकेट मिले। इसके अलावा मनल चौहान, यशवीर गौड़ और मोहिल उल्वा को 1-1 सफलताएं मिलीं।
यशबर्धन का जलवा, सहवाग भी लिस्ट में, इंडिया अंडर-19 बनाम ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 दूसरे वनडे के टॉप-5 बल्लेबाज और गेंदबाज
इंडिया अंडर-19 ने ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 को यूथ वनडे सीरीज के दूसरे मैच में 102 रनों से हराकर अजेय बढ़त बना ली। यशबर्धन चौहान सीरीज में गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में शीर्ष पर हैं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर