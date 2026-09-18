भारत दौरे पर आई ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 टीम की यूथ वनडे सीरीज में हार से शुरुआत हुई है। तीन मैचों की यूथ वनडे सीरीज के पहले मैच में इंडिया अंडर 19 ने ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 को 7 रन से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। बारिश के कारण यह मुकाबला 20-20 ओवर का हुआ था और भारतीय टीम ने इसमें जीत दर्ज की। सीरीज के तीनों यूथ वनडे राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेले जाएंगे।
भारत अंडर 19 और ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 टीमों के बीच खेले गए इस मुकाबले के बाद टॉप 5 बल्लेबाजों और गेंदबाजों की सूची पर नजर डालते हैं। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज जैक जोसनेक बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप पर हैं। वहीं टॉप 5 गेंदबाजों में भारतीय अंडर 19 रेड बॉल टीम के कप्तान यशवर्धन चौहान नंबर 1 पर हैं।
अन्वय द्रविड़ पांचवें पर, सहवाग टॉप 5 से बाहर
राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय द्रविड़ टॉप 5 बल्लेबाजों की लिस्ट में हैं, जबकि वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग टॉप 5 की लिस्ट से बाहर हैं। पहले यूथ वनडे में जूनियर द्रविड़ ने 38 रन की पारी खेली तो जूनियर सहवाग ने 28 रन बनाए। सहवाग बल्लेबाजों की लिस्ट में छठे स्थान पर हैं। भारतीय टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है और अब सीरीज का दूसरा यूथ वनडे 21 सितंबर 2026 को खेला जाएगा।
इंडिया अंडर 19 बनाम ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 पहले यूथ वनडे के बाद टॉप 5 बल्लेबाज
|खिलाड़ी
|मैच
|पारी
|रन
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|चौके (4s)
|छक्के (6s)
|जैक जोसनेक (ऑस्ट्रेलिया U19)
|1
|1
|55
|55.00
|203.70
|6
|3
|यशवर्धन चौहान (इंडिया U19)
|1
|1
|54
|54.00
|158.82
|5
|2
|नील पटेल (ऑस्ट्रेलिया U19)
|1
|1
|45
|45.00
|145.16
|4
|2
|हेडन बारबुलोविक (ऑस्ट्रेलिया U19)
|1
|1
|40
|40.00
|166.67
|3
|3
|अन्वय द्रविड़ (इंडिया U19)
|1
|1
|38
|38.00
|211.11
|2
|3
इंडिया अंडर 19 बनाम ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 पहले यूथ वनडे के बाद टॉप 5 गेंदबाज
|खिलाड़ी
|मैच
|ओवर
|गेंदें
|विकेट
|औसत
|रन
|4-विकेट
|5-विकेट
|यशवर्धन चौहान (इंडिया U19)
|1
|4.0
|24
|2
|14.00
|28
|0
|0
|एली ब्रेन (ऑस्ट्रेलिया U19)
|1
|4.0
|24
|2
|14.50
|29
|0
|0
|स्पेंसर ग्रीन (ऑस्ट्रेलिया U19)
|1
|4.0
|24
|2
|21.50
|43
|0
|0
|मोहित उल्वा (इंडिया U19)
|1
|4.0
|24
|1
|19.00
|19
|0
|0
|थॉमस वासिओ (ऑस्ट्रेलिया U19)
|1
|4.0
|24
|1
|35.00
|35
|0
|0
इंडिया अंडर-19 ने ऑस्ट्रेलिया को 7 रनों से हराया, कंगारू कप्तान का अर्धशतक बेकार, यशबर्धन का ऑलराउंड प्रदर्शन
इंडिया अंडर-19 ने राजकोट में पहले यूथ वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 7 विकेट से हरा दिया। यशबर्धन चौहान ने अर्धशतक लगाने के बाद गेंद से शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 विकेट झटके। कंगारू कप्तान जैक जोस्नेक ने 203.70 के स्ट्राइक रेट से अर्धशतक जड़ा। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर