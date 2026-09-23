इंडिया अंडर 19 और ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 टीमों के बीच खेली गई तीन मैचों की वनडे सीरीज अब समाप्त हो गई है। भारतीय टीम ने कंगारुओं का 3-0 से सूपड़ा साफ करते हुए सीरीज अपने नाम की। इस सीरीज में दिग्गज वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग ने अपनी चमक बिखेरी है। वहीं राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय द्रविड़ कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए।

तीन मैचों की यूथ वनडे सीरीज के बाद इस श्रंखला के टॉप 5 बल्लेबाजों पर नजर डालें तो यशबर्धन चौहान तीसरा मैच नहीं खेल पाए लेकिन इसके बावजूद नंबर 1 बल्लेबाज रहे। वहीं कप्तान लक्ष्य राजेश रायचंदानी चौथे और आर्यवीर सहवाग पांचवें स्थान पर रहै। दो पारियों में सिर्फ 47 रन बनाकर अन्वय द्रविड़ टॉप 10 से भी बाहर रहे और 12वें स्थान पर रहे।

अगर गेंदबाजी की बात करें तो भारतीय टीम के लिए शानदार प्रदर्शन करने वाले मोहित उल्वा तीन पारियों में 5 विकेट लेकर नंबर 1 गेंदबाज बने। वहीं दूसरे स्थान पर रहे बल्ले से कमाल दिखाने वाले यशबर्धन चौहान। चौथे पर चिगुरुपति वेंकट और पांचवें पर मनल चौहान ने जगह बनाई।

इंडिया अंडर 19 और ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 वनडे सीरीज के बाद टॉप 5 बल्लेबाज

खिलाड़ी मैच पारी नॉट आउट रन सर्वोच्च स्कोर औसत गेंदें खेलींस्ट्राइक रेट 100s50s0s4s6s
यशबर्धन चौहान (IND19)
220176
12288.00134131.34110204
जेड हॉलिक (AUS19)
330144
8748.0015294.73010162
जेसी जोसनेक (AUS19)
330143
8147.6698145.91020137
लक्ष्य रायचंदानी (IND19)
331136
110*68.0015090.66100123
आर्यवीर सहवाग (IND19)
330109
4736.33105103.80000190

इंडिया अंडर 19 और ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 वनडे सीरीज के बाद टॉप 5 गेंदबाज

खिलाड़ीमैचपारीगेंदओवरमेडनरनविकेटसर्वश्रेष्ठ गेंदबाजीऔसतइकॉनमीस्ट्राइक रेट4 विकेट5 विकेट
मोहित उल्वा (IND19)3312320.338153/4316.203.9524.6000
यशबर्धन चौहान (IND19)227212.008442/2821.007.0018.0000
स्पेंसर ग्रीन (AUS19)228414.008942/4322.256.3521.0000
चिगुरुपति वेंकट (IND19)226611.0010443/6526.009.4516.5000
मनल चौहान (IND19)3312721.1110643/4226.505.0031.7500

IND U19 vs AUS 19: लक्ष्य का शतक, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया; वनडे सीरीज में 3-0 से किया सूपड़ा साफ

इंडिया अंडर 19 टीम ने ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 टीम को तीन मैचों की यूथ वनडे सीरीज में 3-0 से मात दी है। भारत ने तीसरे वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया। कप्तान लक्ष्य रायचंदानी ने नाबाद 110 रन की शतकीय पारी खेली। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर