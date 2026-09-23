इंडिया अंडर 19 और ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 टीमों के बीच खेली गई तीन मैचों की वनडे सीरीज अब समाप्त हो गई है। भारतीय टीम ने कंगारुओं का 3-0 से सूपड़ा साफ करते हुए सीरीज अपने नाम की। इस सीरीज में दिग्गज वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग ने अपनी चमक बिखेरी है। वहीं राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय द्रविड़ कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए।

तीन मैचों की यूथ वनडे सीरीज के बाद इस श्रंखला के टॉप 5 बल्लेबाजों पर नजर डालें तो यशबर्धन चौहान तीसरा मैच नहीं खेल पाए लेकिन इसके बावजूद नंबर 1 बल्लेबाज रहे। वहीं कप्तान लक्ष्य राजेश रायचंदानी चौथे और आर्यवीर सहवाग पांचवें स्थान पर रहै। दो पारियों में सिर्फ 47 रन बनाकर अन्वय द्रविड़ टॉप 10 से भी बाहर रहे और 12वें स्थान पर रहे।

अगर गेंदबाजी की बात करें तो भारतीय टीम के लिए शानदार प्रदर्शन करने वाले मोहित उल्वा तीन पारियों में 5 विकेट लेकर नंबर 1 गेंदबाज बने। वहीं दूसरे स्थान पर रहे बल्ले से कमाल दिखाने वाले यशबर्धन चौहान। चौथे पर चिगुरुपति वेंकट और पांचवें पर मनल चौहान ने जगह बनाई।

इंडिया अंडर 19 और ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 वनडे सीरीज के बाद टॉप 5 बल्लेबाज

खिलाड़ी मैच पारी नॉट आउट रन सर्वोच्च स्कोर औसत गेंदें खेलीं स्ट्राइक रेट 100s 50s 0s 4s 6s यशबर्धन चौहान (IND19)

2 2 0 176

122 88.00 134 131.34 1 1 0 20 4 जेड हॉलिक (AUS19)

3 3 0 144

87 48.00 152 94.73 0 1 0 16 2 जेसी जोसनेक (AUS19)

3 3 0 143

81 47.66 98 145.91 0 2 0 13 7 लक्ष्य रायचंदानी (IND19)

3 3 1 136

110* 68.00 150 90.66 1 0 0 12 3 आर्यवीर सहवाग (IND19)

3 3 0 109

47 36.33 105 103.80 0 0 0 19 0

इंडिया अंडर 19 और ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 वनडे सीरीज के बाद टॉप 5 गेंदबाज

खिलाड़ी मैच पारी गेंद ओवर मेडन रन विकेट सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी औसत इकॉनमी स्ट्राइक रेट 4 विकेट 5 विकेट मोहित उल्वा (IND19) 3 3 123 20.3 3 81 5 3/43 16.20 3.95 24.60 0 0 यशबर्धन चौहान (IND19) 2 2 72 12.0 0 84 4 2/28 21.00 7.00 18.00 0 0 स्पेंसर ग्रीन (AUS19) 2 2 84 14.0 0 89 4 2/43 22.25 6.35 21.00 0 0 चिगुरुपति वेंकट (IND19) 2 2 66 11.0 0 104 4 3/65 26.00 9.45 16.50 0 0 मनल चौहान (IND19) 3 3 127 21.1 1 106 4 3/42 26.50 5.00 31.75 0 0

IND U19 vs AUS 19: लक्ष्य का शतक, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया; वनडे सीरीज में 3-0 से किया सूपड़ा साफ

इंडिया अंडर 19 टीम ने ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 टीम को तीन मैचों की यूथ वनडे सीरीज में 3-0 से मात दी है। भारत ने तीसरे वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया। कप्तान लक्ष्य रायचंदानी ने नाबाद 110 रन की शतकीय पारी खेली। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





