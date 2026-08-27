भारतीय अंडर 19 टीम 18 सितंबर से 23 सितंबर तक ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 के खिलाफ तीन मैचों की अनाधिकारिक वनडे सीरीज खेलेगी। इस सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम भारत दौरे पर आएगी। ऑस्ट्रेलिया का अंडर 19 स्क्वाड इस यूथ वनडे सीरीज के लिए पहले ही घोषित हो चुका था। अब भारतीय अंडर 19 टीम का भी ऐलान हो गया है। खास बात यह है कि सालों बाद एक बार फिर से सहवाग-द्रविड़ की जोड़ी मैदान पर फिर नजर आ सकती है।
भारतीय अंडर 19 वनडे टीम की कप्तानी लक्ष्य रायचंदानी को सौंपी गई है। वहीं यशवर्धन चौहान टीम के उपकप्तान बनाए गए हैं। सबसे खास बात यह है कि दिग्गज क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग और राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय द्रविड़ का टीम में चयन हुआ है। यानी सालों बाद फैंस को फिर से मैदान पर सहवाग और द्रविड़ की जोड़ी नजर आ सकती है।
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए इंडिया अंडर 19 स्क्वाड
लक्ष्य रायचंदानी (कप्तान), यशवर्धन चौहान (उपकप्तान), रजत बघेल विकेटकीपर, आर्यवीर सहवाग, वी.के. विनीत, कुशाग्र ओझा, अर्जुन राजपूत, मनल चौहान, अन्वय द्रविड़ (विकेटकीपर), वी. यशवीर, रोहित यादव, शविन विनोद, मोहित उल्वा, चिगुरुपति वेंकट, काव्य पटेल।
ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 टीम का स्क्वाड
केसी बार्टन, हेडन बार्बुलोविक, एली ब्रेन, विल बाइरोम, ब्लेक कैटेल, जैक जोसनेक, स्पेंसर ग्रीन, कोनोर ग्रेगरी, चार्ली हेंडरसन, जेड होल्लिक, मैथ्यू लफ, नील पटेल, जैकब पीट्ज, पैट्रिक सुलिवन, थियो सिंगोस, थॉमस वैसियो।
अनाधिकारिक टेस्ट सीरीज के लिए इंडिया अंडर 19 स्क्वाड
यशवर्धन चौहान (कप्तान), लक्ष्य रायचंदानी (उपकप्तान), कुश पटेल, अयान अकरम, मानव कृष्णा (विकेटकीपर), प्रणव राघवेंद्र, सागर विर्क, अभिप्राय बिस्वास (विकेटकीपर), प्रियांशु सिंह, कुशाग्र ओझा, रोहित यादव, मोहित उल्वा, मनल चौहान, इशान ओम, आर्यन यादव।
इंडिया अंडर 19 बनाम ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 वनडे सीरीज का शेड्यूल
- पहला वनडे: 18 सितंबर 2026, सुबह 9.30 (IST)
- दूसरा वनडे: 21 सितंबर 2026, सुबह 9.30 (IST)
- तीसरा वनडे: 23 सितंबर 2026, सुबह 9.30 (IST)
इंडिया अंडर 19 और ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 के बीच इस वनडे सीरीज के बाद दो अनाधिकारिक टेस्ट मैच भी होंगे। 27 सितंबर से पहला अनाधिकारिक टेस्ट मैच होगा। फिर 5 अक्टूबर से दूसरा अनाधिकारिक टेस्ट मैच दोनों टीमों के बीच खेला जाएगा।
BCCI, PCB समेत अन्य बोर्ड ने जताई चिंता, एशियन गेम्स 2026 में क्रिकेट टूर्नामेंट की व्यवस्थाओं पर सवाल
जापान के नगोआ में होने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट की व्यवस्थाओं पर सवाल उठने लगे हैं। इसको लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बीसीसीआई समेत कई क्रिकेट बोर्ड ने चिंता जताई है। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने भी इसकी जांच के लिए प्रतिनिधियों को नगोआ भेजने का फैसला लिया है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर