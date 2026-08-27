भारतीय अंडर 19 टीम 18 सितंबर से 23 सितंबर तक ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 के खिलाफ तीन मैचों की अनाधिकारिक वनडे सीरीज खेलेगी। इस सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम भारत दौरे पर आएगी। ऑस्ट्रेलिया का अंडर 19 स्क्वाड इस यूथ वनडे सीरीज के लिए पहले ही घोषित हो चुका था। अब भारतीय अंडर 19 टीम का भी ऐलान हो गया है। खास बात यह है कि सालों बाद एक बार फिर से सहवाग-द्रविड़ की जोड़ी मैदान पर फिर नजर आ सकती है।

भारतीय अंडर 19 वनडे टीम की कप्तानी लक्ष्य रायचंदानी को सौंपी गई है। वहीं यशवर्धन चौहान टीम के उपकप्तान बनाए गए हैं। सबसे खास बात यह है कि दिग्गज क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग और राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय द्रविड़ का टीम में चयन हुआ है। यानी सालों बाद फैंस को फिर से मैदान पर सहवाग और द्रविड़ की जोड़ी नजर आ सकती है।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए इंडिया अंडर 19 स्क्वाड

ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 टीम का स्क्वाड

अनाधिकारिक टेस्ट सीरीज के लिए इंडिया अंडर 19 स्क्वाड

यशवर्धन चौहान (कप्तान), लक्ष्य रायचंदानी (उपकप्तान), कुश पटेल, अयान अकरम, मानव कृष्णा (विकेटकीपर), प्रणव राघवेंद्र, सागर विर्क, अभिप्राय बिस्वास (विकेटकीपर), प्रियांशु सिंह, कुशाग्र ओझा, रोहित यादव, मोहित उल्वा, मनल चौहान, इशान ओम, आर्यन यादव।

🚨 News 🚨



India U19 squad for Australia U19 Men’s Tour of India announced.



The tour consists of three One-Day matches and two Multi-Day fixtures.



Venues 🏟️: Rajkot and Ahmedabad



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#INDU19vAUSU19 pic.twitter.com/Ud0tvcqaBe August 27, 2026

इंडिया अंडर 19 बनाम ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 वनडे सीरीज का शेड्यूल

पहला वनडे: 18 सितंबर 2026, सुबह 9.30 (IST)

18 सितंबर 2026, सुबह 9.30 (IST) दूसरा वनडे: 21 सितंबर 2026, सुबह 9.30 (IST)

21 सितंबर 2026, सुबह 9.30 (IST) तीसरा वनडे: 23 सितंबर 2026, सुबह 9.30 (IST)

इंडिया अंडर 19 और ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 के बीच इस वनडे सीरीज के बाद दो अनाधिकारिक टेस्ट मैच भी होंगे। 27 सितंबर से पहला अनाधिकारिक टेस्ट मैच होगा। फिर 5 अक्टूबर से दूसरा अनाधिकारिक टेस्ट मैच दोनों टीमों के बीच खेला जाएगा।

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