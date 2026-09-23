India U19 vs Australia U19, 3rd unofficial ODI, Australia U19 tour of India 2026: भारतीय अंडर 19 टीम के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले में राजकोट में ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 टीम में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत इस सीरीज के पहले दो मैच जीत चुका है और अब भारत की नजर कंगारू टीम के क्लीन स्वीप पर है।

भारतीय टीम ने किए 5 बदलाव

भारत ने तीसरे वनडे मुकाबले के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन में 5 बदलाव किए और अन्वय द्रविड़ को बाहर कर दिया गया। अन्वर द्रविड़ का प्रदर्शन पिछले दो मैचों में ज्यादा अच्छा नहीं रहा था और उनकी जगह टीम में रजत बघेल को शामिल किया गया जो विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी निभाएंगे।

भारत ने तीसरे मैच के लिए अन्यव द्रविड़ के अलावा प्लेइंग इलेवन से यशवर्धन चौहान, वीके विनीथ, यशवीर गौड़, चिगुरुपति वेंकटा को बाहर किया और इनकी जगह टीम में अर्जुन राजपूत, आर्यन सवसानी, शाविन विनोद और मनल चौहान को शामिल किया। हालांकि यशवर्धन चौहान का बाहर किया जाना सबसे ज्यादा चौंकाने वाला रहा जिन्होंने दूसरे वनडे में शतकीय पारी खेली थी।

भारत के लिए इस मैच में एक बार फिर से पारी की शुरुआत करते हुए कप्तान लक्ष्य रायचंदानी और आर्यवीर सहवाग नजर आएंगे जबकि तीसरे नंबर पर रजत बघेल होंगे। अन्य मध्यक्रम के बल्लेबाजों में टीम में वीके विनीथ, कुशाग्रग ओझा, मनल चौहान होंगे जबकि गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए अर्जुन राजपूत, आर्यन सवसानी, शाविन विनोद, काव्या पटेल, मोहित उलवा नजर आएंगे।

तीसरे वनडे के लिए भारत की प्लेइंग इलेवन

लक्ष्य राजेश रायचंदानी (कप्तान), आर्यवीर सहवाग, रजत बघेल (विकेटकीपर), वीके विनीथ, कुशाग्र ओझा, मनल चौहान, अर्जुन राजपूत, आर्यन सवसानी, शाविन विनोद, काव्या पटेल, मोहित उलवा।

तीसरे वनडे के लिए ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन

नील पटेल, चार्ली हेंडरसन (विकेटकीपर), मैथ्यू लॉफ, जैक जोसनेक (कप्तान), ब्लेक कैटल, जेड हॉलिक, जैकब पिएट्ज़, स्पेंसर ग्रीन, केसी बार्टन, विल बायरोम, एली ब्रेन।

शुभमन गिल नंबर 1, रोहित शर्मा शीर्ष-10 से बाहर; 2026 में वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-11 बैटर

साल 2026 में वनडे प्रारूप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में शुभमन गिल पहले नंबर पर हैं जबकि रोहित शर्मा टॉप-10 से बाहर हैं। विराट कोहली लिस्ट में 10वें स्थान पर हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)