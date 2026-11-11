IND U19 vs AFG U19 Live Streaming: अंडर 19 एशिया कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय अंडर 19 टीम का सामना अफगानिस्तान अंडर 19 टीम के साथ होगा। लक्ष्य रायचंदानी की कप्तानी में टीम इंडिया की कोशिश होगी कि वो इस मुकाबले को जीतकर फाइनल में जगह बनाएं। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला गुरुवार यानी 12 नवंबर को खेला जाएगा।

इस सेमीफाइनल मैच से पहले अफगानिस्तान की टीम ने लीग स्टेज के अपने सभी तीनों मैच जीते थे जबकि भारत को लीग स्टेज में खेले 3 मैचों में से एक में हार मिली थी जबकि दो मैचों में उसे जीत हासिल हुई थी। अफगानिस्तान की टीम अपने ग्रुप यानी ग्रुप बी की अंकतालिका में टॉप पर था जबकि भारत ग्रुप ए की अंकतालिका में दूसरे नंबर पर था। दोनों देशों के बीच खेला जाने वाले ये मैच काफी रोमांचक होने की पूरी उम्मीद है और इसे कैसे लाइव देख सकते हैं इसके बारे में जानते हैं।

भारत अंडर19 बनाम अफगानिस्तान अंडर19 सेमीफाइनल कब खेला जाएगा?

भारत अंडर19 बनाम अफगानिस्तान अंडर19 सेमीफाइनल 12 नवंबर 2026 को सुबह 10:30 बजे (भारतीय समय के मुताबिक) खेला जाएगा।

भारत अंडर19 बनाम अफगानिस्तान अंडर19 सेमीफाइनल कहां खेला जाएगा?

भारत अंडर19 बनाम अफगानिस्तान अंडर19 सेमीफाइनलअल अमिरात क्रिकेट ग्राउंड (2), ओमान में खेला जाएगा।

टीवी पर भारत अंडर19 बनाम अफगानिस्तान अंडर19 सेमीफाइनल कैसे देखें?

भारत अंडर19 बनाम अफगानिस्तान अंडर19 सेमीफाइनल का सीधा प्रसारण (लाइव टेलीकास्ट) सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा।

भारत अंडर19 बनाम अफगानिस्तान अंडर19 सेमीफाइनल की लाइव स्ट्रीमिंग कहां होगी?

भारत अंडर19 बनाम अफगानिस्तान अंडर19 सेमीफाइनल की लाइव स्ट्रीमिंग सोनीलिव (SonyLIV) ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

भारत की अंडर19 टीम: लक्ष्य रायचंदानी (कप्तान), आर्यवीर सहवाग, वी.के. विनीत, यशवर्धन सिंह चौहान (उप-कप्तान), कुशाग्र ओझा, अर्जुन राजपूत, मनल चौहान, अन्वय द्रविड़ (विकेटकीपर), रजत बघेल (विकेटकीपर), वी. यशवीर, आर्यन सवासानी, मोहित उलवा, काव्या पटेल, शविन विनोद, इशान सूद।

अफगानिस्तान की अंडर19 टीम: अबिदुल्ला नादरजान, फरीदुल्लाह इहसास, सुभान जखैल, नोमान सालारजई (विकेटकीपर), शाह फैसल रहीमी, ताहिर सरवरी, अमीर हमजा, सोहेल खान (कप्तान), मोहम्मद अली, अब्दुल्ला हमदर्द, नूर अली नियाजी, सामी मुबारेज, बिलाल सलीमनखिल, लुत्फुल्लाह मोहम्मदी, इमरान मोहम्मदी, सुभान अली, फरीद जादरान, फैसल मुबारिज, अबिदुल्ला आबिद, हमजा खान अलीखिल।

IND U19 vs PAK U19: अर्जुन ने पाकिस्तान के खिलाफ 80 गेंदों पर लगाया शतक, युवराज सिंह से होती है तुलना

पाकिस्तान के खिलाफ भारत की तरफ से अर्जुन ने शतकीय पारी खेली और टीम को खराब स्थिति से बाहर लाने का काम किया। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 208 रन बनाए। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)