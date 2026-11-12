अंडर 19 एशिया कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में भारतीय टीम का सामना अफगानिस्तान अंडर 19 के साथ हो रहा है। इस मुकाबले में अफगान कप्तान सोहेल खान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। पहले खेलते हुए अफगानिस्तान की टीम 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 227 रन ही बना पाई। इंडिया अंडर 19 को फाइनल का टिकट पक्का करने के लिए अब 228 रनों की जरूरत है।

भारत के लिए गेंदबाजी में एक बार फिर इशान सूद चमके और 9 ओवर में 1 मेडन के साथ 43 रन देकर 3 विकेट झटके। आर्यसन सवसानी को भी दो सफलताएं मिलीं और उन्होंने 7 ओवर में 29 रन दिए। काव्य पटेल, यशबर्धन चौहान और अर्जुन राजपूत को एक-एक विकेट मिला।

अफगानिस्तान की शुरुआत लड़खड़ाई

टॉस जीतकर पहले खेलने उतरी अफगानिस्तान की शुरुआत धीमी थी और भारतीय तेज गेंदबाजों ने कसी शुरुआत की। 7वें ओवर में अफगानिस्तान की टीम को 29 रन पर अबिदुल्लाह नादरजान के रूप में पहला झटका लगा और इशान सूद को सफलता मिली। उन्होंने 23 गेंद पर 14 रन बनाए। इसके बाद फरीदुल्लाह इहसास भी खास योगदान नहीं दे पाए और 13 के स्कोर पर काव्य पटेल ने उन्हें बोल्ड कर दिया।

सुभान जखैल ने विकेटकीपर बैटर नोमान सलारजई का साथ दिया और दोनों ने 35 रन भी जोड़े। फिर उपकप्तान यशबर्धन चौहान ने साझेदारी को बड़ी नहीं होने दिया और जखैल को बोल्ड कर दिया। इसके बाद शाह फैसल रहीमी ने चौथे विकेट के लिए नोमान के साथ 57 रन जोड़े। नोमान सलारजई 51 रन बनाकर अर्जुन राजपूत का शिकार बने।

3 रन में अफगानिस्तान ने खोए 3 विकेट

143 रन पर तीन विकेट के बाद देखते ही देखते 3 रन पर अफगान टीम ने तीन विकेट और गंवा दिए। स्कोर 146 रन पर 6 विकेट हो गया। फिर कप्तान सोहेल ने शाह फैसल का साथ निभाया। दोनों ने 7वें विकेट के लिए 60 रनों की उपयोगी साझेदारी की और टीम का स्कोर 200 पार पहुंचाया। शाह फैसल ने भी इशान का शिकार बनने से पहले 51 रन बनाए। कप्तान सोहेल खान ने नाबाद रहते हुए 44 गेंद पर 36 रन की पारी खेली।

सेमीफाइनल मुकाबले के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग 11

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