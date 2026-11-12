अंडर 19 एशिया कप 2026 के सेमीफाइनल में इंडिया अंडर 19 का सामना अफगानिस्तान की अंडर 19 टीम से हो रहा है। अफगानिस्तान के कप्तान सोहेल खान ने टॉस जीतते हुए पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। नॉकआउट मैच में भारतीय टीम चेज करने उतरेगी। यूथ वनडे में 14वीं बार दोनों टीमों के बीच भिड़ंत होने जा रही है। इस मुकाबले में भारतीय टीम बिना किसी बदलाव के उतरी है। आर्यवीर सहवाग और कप्तान लक्ष्य रायचंदानी की जोड़ी पारी की शुरुआत करती नजर आएगी।

मध्यक्रम में उपकप्तान यशबर्धन, विकेटकीपर बल्लेबाज अन्वय द्रविड़ मौजूद हैं। नंबर 3 की भूमिका फिर से वीके विनीत संभाल सकते हैं। भारतीय टीम ने इससे पहले अंतिम लीग मैच में यूएई अंडर 19 को हराते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। आर्यवीर सहवाग ने अब तक भारत के लिए इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाए हैं। पिछले मैच में वह 160 रन की पारी खेलकर आए हैं। ऐसे में सेमीफाइनल मुकाबले में भी सभी की नजरें उनके ऊपर होंगी।

भारतीय अंडर 19 टीम को ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान के खिलाफ एक हार झेलनी पड़ी थी। वहीं नेपाल और यूएई की टीमों को भारत ने मात दी थी। अफगानिस्तान की टीम अपने तीनों मैच बांग्लादेश, मलेशिया और श्रीलंका की अंडर 19 टीमों के खिलाफ जीतकर आई है। ग्रुप स्टेज के बाद भारतीय टीम ग्रुप ए में दूसरे पर थी और अफगानिस्तान की टीम ग्रुप बी में टॉप पर थी। दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान अंडर 19 का सामना बांग्लादेश अंडर 19 से हो रहा है।

कैसा है इंडिया अंडर 19 और अफगानिस्तान अंडर 19 का हेड टू हेड रिकॉर्ड?

भारत और अफगानिस्तान के बीच 13 बार यूथ वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं। भारतीय टीम का पलड़ा निश्चित ही भारी है और उसने 11 मुकाबले जीते हैं। खास बात यह है कि अफगान टीम भी दो बार यूथ वनडे में भारत को हरा चुकी है। इसी साल आयुष म्हात्रे की कप्तानी वाली भारतीय अंडर 19 टीम का सामना अंडर 19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हुआ था। भारत ने 310 रन का लक्ष्य चेज करते हुए 7 विकेट से जीत दर्ज की थी।

सेमीफाइनल मुकाबले के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग 11

इंडिया अंडर 19: लक्ष्य राजेश रायचंदानी (कप्तान), आर्यवीर सहवाग, वीके विनीत, अर्जुन राजपूत, यशबर्धन चौहान, अन्वय द्रविड़ (विकेटकीपर), मनल चौहान, मोहित उल्वा, आर्यन सवसानी, काव्या पटेल, इशान सूद। अफगानिस्तान अंडर 19: अबिदुल्लाह नादरजान, फरीदुल्लाह इहसास, सुभान जखैल, नोमान सलारजई (विकेटकीपर), शाह फैसल रहीमी, ताहिर सरवरी, अमीर हमजा, सोहेल खान (कप्तान), मोहम्मद अली, नूर अली नियाजी, बिलाल सलीमनखिल।

भारत-अफगानिस्तान दोनों टीमों के स्क्वाड

भारत U19 टीम: लक्ष्य राजेश रायचंदानी (कप्तान), आर्यवीर सहवाग, वीके विनीत, अर्जुन राजपूत, यशबर्धन चौहान, अन्वय द्रविड़ (विकेटकीपर), मनल चौहान, मोहित उल्वा, आर्यन सवसानी, काव्या पटेल, इशान सूद, यशवीर गौड़, कुशाग्र ओझा, रजत बघेल, शाविन विनोद।

अफगानिस्तान U19 टीम: अबिदुल्लाह नादरजान, फरीदुल्लाह इहसास, सुभान जखैल, नोमान सलारजई (विकेटकीपर), शाह फैसल रहीमी, ताहिर सरवरी, अमीर हमजा, सोहेल खान (कप्तान), मोहम्मद अली, अब्दुल्ला हमदर्द, नूर अली नियाजी, सामी मुबारेज, बिलाल सलीमनखिल, लुत्फुल्लाह मोहम्मदी, इमरान मोहम्मदी, सुभान अली, फरीद जादरान, फैसल मुबारिज, अबिदुल्ला आबिद, हमजा खान अलीखिल।

रोहित शर्मा-इशान किशन ओपनर, ऋतुराज नंबर 5 पर; चौथे ODI के लिए आकाश चोपड़ा ने चुनी भारत की संभावित प्लेइंग 11

भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथा वनडे मुकाबला 13 नवंबर को माउंट माउंगानुई में होगा। इस मैच से पहले टीम इंडिया का स्क्वाड बदला है और इसके बाद अब प्लेइंग 11 में भी कई बदलाव नजर आ सकते हैं। इशान किशन और रोहित शर्मा की जोड़ी ओपनिंग करते हुए नजर आ सकती है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





