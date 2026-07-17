इंडिया अंडर 19 क्रिकेट टीम और श्रीलंका अंडर 19 क्रिकेट टीम के बीच 2 अनाधिकारिक मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। इस सीरीज के पहले मुकाबले में भारतीय टीम जीत के करीब थी, लेकिन समय समाप्त होने की वजह से ये मैच ड्रॉप पर समाप्त हुआ। मैच के चौथे दिन दूसरी पारी में भारत ने श्रीलंका के 6 विकेट गिरा दिए थे, लेकिन समय समाप्त होने की वजह से मैच ड्रॉ रहा। पहले मैच में भारतीय बल्लेबाजी काफी अच्छी रही और भारत ने 576 रन बनाए।

श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में भारत की तरफ से एक बैटर ने दोहरा शतक लगाया जबकि दो बल्लेबाजों ने शतकीय पारी खेली जबकि श्रीलंका की तरफ से एक बल्लेबाज ने दोहरा शतक लगाया जबकि एक बैटर ने अर्धशतकीय पारी खेली। हालांकि पहले टेस्ट मैच के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की बात करें तो इसमें 4 भारतीय शामिल हैं जबकि श्रीलंका के छह खिलाड़ी इसमें शामिल हैं।

लक्ष्य रायचंदानी दूसरे नंबर पर

भारत-श्रीलंका पहले टेस्ट के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में श्रीलंका के बैटर सेनूजा वेकुनागोडा 237 रन के साफ पहले नंबर पर हैं जबकि भारतीय बैटर लक्ष्य राजचंदानी 207 रन के साथ पहले स्थान पर हैं। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर सागर विर्क 134 रन के साथ तीसरे जबकि चौथे स्थान पर मानव कृष्णा 100 रन के साथ मौजूद हैं। चौथे नंबर पर श्रीलंका के बैटर कविजा गामागे 100 रन के साथ मौजूद हैं।

भारत-श्रीलंका पहले टेस्ट मैच के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बैटर

प्लेयरसालमैचपारीनॉट आउटरनबेस्ट स्कोरऔसतगेंदस्ट्राइक रेट100500चौकेछक्के
सेनूजा वेकुनागोडा2026-202612123723323727984.94100341
लक्ष्य रायचंदानी2026-202611020720720732463.88100223
सागर विर्क2026-202611013413413431242.94100151
मानव कृष्णा2026-202611010010010015365.3510063
कविजा गामागे2026-2026120100515018753.47010161
दुलनिथ सिगेरा2026-2026120727236809001135
चमिका हीनातिगाला2026-202612166456612652.3800051
विमथ दिनसारा2026-202612056522811947.0501090
कुश पटेल2026-20261104242428251.2100040
ओशादा मनहारा2026-20261113131*12258.3300042

रोहित शर्मा ने तोड़ा इंजमाम-उल-हक का रिकॉर्ड, वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज

रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में 26 रन की पारी खेली और वो वनडे प्रारूप में रन बनाने के मामले में पूर्व पाकिस्तानी कप्तान इंजमाम-उल-हक से आगे निकल गए। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)