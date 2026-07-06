भारत के पूर्व कप्तान और कोच राहुल द्रविड़ के छोटे बेट अन्वय द्रविड़ ने सोमवार (6 जुलाई) को श्रीलंका अंडर-19 के खिलाफ इंडिया ए के लिए तूफानी बल्लेबाजी की। अन्वय जब क्रीज पर आए तब इंडिया अंडर-19 की स्थिति काफी खराब थी। इंडिया अंडर-19 ने 78 रन पर 3 विकेट गंवा दिए थे। जल्द ही टीम का स्कोर 81 रन पर 4 विकेट हो गया।

इसके बाद भी अन्वय दबाव में नहीं दिखे और खुलकर बल्लेबाजी की। उन्होंने अर्जुन पंडित के साथ पांचवें विकेट के लिए 145 रनों की साझेदारी की। अन्वय द्रविड़ ने 17वें ओवर बल्लेबाजी करने आए और 27 ओवर बल्लेबाजी की, लेकिन वह शतक से चूक गए।

अन्वय ने 67 गेंद पर 87 रन ठोके

अन्वय ने 67 गेंद पर 9 चौके और 1 छक्के की मदद से 87 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 129.85 रहा। अनव्य ने 47 गेंद पर अर्धशतक जड़ा। 38वें ओवर की आखिरी गेंद पर 2 रन से अर्धशतक पूरा किया। उन्हें अर्जुन राजपूत से अच्छा साथ मिला। उन्होंने 81 गेंद पर 76 रन बनाए। इंडिया अंडर-19 की टीम 47.2 ओवर में 285 रन पर आउट हो गई।

गिमान मेंडिस ने 5 विकेट झटके

श्रीलंका अंडर-19 के लिए गिमान मेंडिस ने 41 रन देकर 5 विकेट लिए। कविजा गमागे ने 2 औक सेठमिला सेनेविरत्ने ने 1 विकेट लिए। इंडिया अंडर-19 ने सीरीज की शुरुआत जीत से की थी। पहले मैच में उसने 4 विकेट से जीत दर्ज की थी। उस मैच में अन्वय द्रविड़ का बल्ला नहीं चला था। उन्होंने 19 गेंद पर 14 रन बनाए थे।

ये हैं टेस्ट में हैट्रिक लेने वाले गेंदबाजों की पूरी सूची

टेस्ट क्रिकेट 147 वर्षों के इतिहास में 48 गेंदबाजों ने हैट्रिक ली हैं। इंग्लैंड के सबसे ज्यादा 10 गेंदबाजों ने हैट्रिक ली है। ऑस्ट्रेलिया के 9, पाकिस्तान के 7,वेस्टइंडीज और श्रीलंका के 4-4 गेंदबाजों ने हैट्रिक ली है। पूरी खबर पढ़ें।