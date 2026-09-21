यशबर्धन चौहान के शतक और दो विकेट की मदद से इंडिया अंडर-19 ने राजकोट में ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 को 103 रन से हराकर तीन मैचों की यूथ वनडे सीरीज एक मैच बाकी रहते जीत ली। चौहान ने 100 गेंदों पर 122 रन बनाए। लगातार दूसरे मैच में उन्होंने 50 से ज्यादा का स्कोर किया। इंडिया अंडर-19 ने पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेट पर 341 रन बनाए। यश ने 15 चौके और दो छक्के लगाए और तीसरे विकेट के लिए वीके विनीत के साथ 132 रन की पार्टनरशिप की।

विनीत ने 92 गेंदों पर 87 रन बनाए, जिसमें चार चौके और छह छक्के शामिल थे। भारत के पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग ने टॉप ऑर्डर में 48 गेंदों पर 47 रन बनाए। 40वें ओवर में जब विनीत आउट हुए तब इंडिया अंडर-19 का स्कोर 233 रन पर 3 विकेट था, लेकिन चौहान और कुशाग्र ओझा ने सुनिश्चित किया कि स्कोर 350 के करीब पहुंचे। ओझा ने 20 गेंदों पर 34 रन बनाए, जिसमें पांच चौके और एक छक्का शामिल था। इंडिया अंडर-18 ने आखिरी दस ओवरों में 106 रन जोड़े।

जोस्नेक और लॉफ ने ऑस्ट्रेलिया को अच्छी शुरुआत दी

ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 टीम के लिए थॉमस वासियो ने 10 ओवर में 78 रन देकर 3 विकेट लिए। ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 टीम पूरी पारी में जरूरी रनरेट से रन नहीं बना पाई। हालांकि, कप्तान जैक जोस्नेक और मैथ्यू लॉफ ने अच्छी शुरुआत दी। लॉफ ने 40 गेंदों पर 42 रन बनाए, जबकि जोस्नेक ने 63 गेंदों पर सात चौकों और चार छक्कों की मदद से 81 रन बनाए। उनकी चौथे विकेट के लिए 99 रन की पार्टनरशिप ने ऑस्ट्रेलिया की मैच में वापसी कराई ला दिया। कंगारुओं ने 3 विकेट 72 रन पर गंवा दिए थे।

ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी छह विकेट सिर्फ 38 रन पर गंवाए

27वें ओवर में जब कजोस्नेक काव्या परेश पटेल का शिकार हुए तो लक्ष्य का ऑस्ट्रेलिया के हाथ से निकल गया। ब्लेक कैटल ने 46 गेंदों पर 44 रन बनाए, लेकिन विकेट लगातार गिरते रहे और ऑस्ट्रेलिया 41.1 ओवर में 238 रन पर आउट हो गया। टीम ने आखिरी छह विकेट सिर्फ 38 रन पर गंवा दिए।

चिगुरुपति वेंकट ने 3 विकेट झटके

चिगुरुपति वेंकट 64 रन देकर 3 विकेट लेकर भारत के सबसे सफल गेंदबाज़ रहे, जबकि चौहान ने 56 रन देकर 2 विकेट लेकर ऑल-राउंड प्रदर्शन किया। पटेल भारत के सबसे किफायती गेंदबाज़ रहे, उन्होंने सात ओवर में 23 रन देकर 2 विकेट लिए, जबकि मोहित उल्वा ने सात ओवर में 19 रन देकर 1 विकेट लिया।

इंडिया अंडर-19 ने ऑस्ट्रेलिया को 7 रनों से हराया

इंडिया अंडर-19 ने राजकोट में पहले यूथ वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 7 विकेट से हरा दिया। यशबर्धन चौहान ने अर्धशतक लगाने के बाद गेंद से शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 विकेट झटके। कंगारू कप्तान जैक जोस्नेक ने 203.70 के स्ट्राइक रेट से अर्धशतक जड़ा। पूरी खबर पढ़ें।