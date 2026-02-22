महिला एशिया कप राइजिंग स्टार्स के फाइनल में भारतीय टीम की बल्लेबाजी लड़खड़ाई है। राधा यादव की अगुवाई में उतरी टीम इंडिया ने पहले खेलते हुए 7 विकेट पर 134 रन बनाए। एक वक्त 9वें ओवर में ही भारत ने 44 रन पर चार विकेट गंवा दिए थे। उसके बाद कप्तान राधा यादव ने 30 गेंद पर 36 रन की पारी खेली और सेट बैटर तेजल हसबनीस का साथ दिया।

तेजल ने अंत तक अपना छोर नहीं छोड़ा और नाबाद रहते हुए पवेलियन लौटीं। उन्होंने 34 गेंद पर 51 रन बनाए। अपनी पारी में तेजल ने तीन चौके और दो छक्के जड़े। तेजल और राधा के अलावा एकमात्र ओपनर वृन्दा दिनेश ही थीं जिन्होंने दहाई का आंकड़ा छुआ और 17 गेंद पर 19 रन बनाए। बाकी सभी बैटर्स ने फाइनल मैच में निराश किया।

अब गेंदबाजों के भरोसे ट्रॉफी

भारतीय टीम ने पहले खेलते हुए जैसे-तैसे 130 के पार अपना स्कोर पहुंचा दिया है। अब दारोमदार गेंदबाजों पर होने वाला है। अगर टीम इंडिया को एशिया कप राइजिंग स्टार्स की ट्रॉफी जीतनी है तो अब गेंदबाजों को 134 रन डिफेंड करने होंगे। गेंदबाजी में भी कप्तान राधा यादव पर नजरें रहेंगी। वहीं प्रेमा रावत, साइमा ठाकोर से भी भारतीय टीम को काफी उम्मीदें रहने वाली हैं।

Tejal and Radha stitched together a crucial partnership to power India to a strong total in the Grand Finale. #DPWorldWomensAsiaCupRisingStars2026 #INDWvBANW #GrandFinale #ACC pic.twitter.com/mEOA1kXSzq — AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) February 22, 2026

इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया के प्रदर्शन की बात करें तो ग्रुप स्टेज में भारत का आगाज खराब ता। पहले मैच में ही टीम यूएई से हार गई थी। उसके बाद पाकिस्तान को धूल चटाते हुए राधा यादव की इस टीम ने पहली जीत दर्ज की। फिर नेपाल को 7 विकेट से हराते हुए भारत ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल में टीम इंडिया ने श्रीलंका को 5 विकेट से हराया।

वहीं बांग्लादेश की टीम ग्रुप स्टेज से अभी तक अजेय रही है। बांग्लादेश ने सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 54 रनों से धूल चटाते हुए फाइनल में जगह बनाई थी। जबकि ग्रुप स्टेज में बांग्लादेश ने श्रीलंका, थाईलैंड और मलेशिया को हराया था।

