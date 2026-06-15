श्रीलंका में खेली जा रही वनडे ट्राई सीरीज का चौथा मुकाबला इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच खेला जा रहा है। श्रीलंकाई कप्तान ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। पहले खेलते हुए भारतीय टीम ने 49.2 ओवर में 265 रन बनाए। 143 रन पर 7 विकेट के बाद सूर्यांश शेड्गे () और विप्रज निगम (51) ने पारी को संभाला और टीम का स्कोर 250 पार पहुंचाया। वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर से निराश किया और लगातारी तीसरी पारी में वह बेअसर दिखे।

8वें विकेट के लिए विप्रज और सूर्यांश के बीच 104 रन की बेहतरीन साझेदारी की बदौलत भारतीय टीम ने अच्छा स्कोर खड़ा किया। सूर्यांश शेडगे ने 66 गेंद पर 72 रन की पारी खेली। वहीं विप्रज निगम ने 49 गेंद पर 51 रन बनाए। इन दोनों के अलावा ऋतुराज गायकवाड़ ने 42 गेंद पर 37 रन की पारी खेली और कोई भी खास कमाल नहीं कर पाया।

इंडिया ए को भारी ना पड़ जाएं ये 10 रन?

श्रीलंकाई टीम के सामने 266 रन का लक्ष्य है लेकिन उन्हें बनाने सिर्फ 256 रन होंगे। मेजबान टीम विप्रज की गलती और पेनल्टी के कारण 10 रन से अपनी पारी शुरू करेगी। विप्रज को फाइनल वार्निंग के बाद दो बार पिच के बीच में दौड़ते पाया गया था। इसी कारण अंपायर्स ने दो बा 5-5 रन की पेनल्टी इंडिया ए के ऊपर लगाई। अगर मैच रोमांचक हुआ और आखिरी गेंद तक गया तो यह 10 रन इंडिया ए को भारी भी पड़ सकते हैं।

Innings Break!



Crucial fifties from Suryansh Shedge (72) & Vipraj Nigam (51) power India A to 265!



Over to the bowlers now.



Updates ▶️ https://t.co/KmJXXWN9lm#SLAvINDA | #TriNationSeries pic.twitter.com/W0aotkQdZc — BCCI (@BCCI) June 15, 2026

वैभव,प्रभसिमरन और तिलक ने भी किया निराश

वैभव सूर्यवंशी ने 14 गेंद पर 21 रन बनाए और एक बार फिर अच्छे स्टार्ट को बड़ी पारी में नहीं तब्दील कर पाए। जबकि प्रभसिमरन सिंह ने 11 और कप्तान तिलक वर्मा ने 23 रन की पारी खेली। आयुश बडोनी (15) और निशांत सिंधू (6) ने भी निराश किया। श्रीलंकाई टीम के लिए मोहम्मद शिराज और विजयकान्त वियसकान्त ने 3-3 विकेट झटके। सहन अरचचिगे, वनुजा सहन और कुगथस मथुलन को 1-1 विकेट मिला।

14, 44, 21…, वैभव की रफ्तार पर श्रीलंका में लगा ब्रेक; IPL में 237 प्लस के स्ट्राइक रेट से ठोके थे रन, ट्राई सीरीज में 165 से भी कम SR

वैभव सूर्यवंशी का बल्ला श्रीलंका की धरती पर खामोश नजर आ रहा है। उन्होंने आईपीएल 2026 में जो रफ्तार दिखाई थी उस पर श्रीलंका में ब्रेक लग गया। वह तीन पारियों में 14,44 और 21 रन पर आउट हुए। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





